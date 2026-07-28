  • Bank Of Ireland : UBS dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 18,60 EUR à 19,25 EUR.
  • BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 122 à 136 EUR.
  • Bénéteau : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 7,10 à 6,85 EUR.
  • Brenntag : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 48 à 55 EUR.
  • Dätwyler : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 201 à 181 CHF.
  • Exail Technologies : Kepler Cheuvreux dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 EUR à 134 EUR.
  • Gabriel Holding : Inderes dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 280 DKK à 270 DKK.
  • Getlink : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 18 à 19 EUR.
  • Gérard Perrier Industrie : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 100 EUR.
  • Hermès International : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1 900 à 1800 EUR.
  • Interparfums : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 22,857 à 23 EUR.
  • Lvmh : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 600 à 620 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 540 à 520 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 600 à 575 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 650 à 645 EUR.
  • Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR. JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 EUR.
  • Nokia : Landesbank Baden-Württemberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,75 EUR à 9 EUR.
  • Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 39 à 42 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40,40 à 41,60 EUR.
  • Robertet : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 1 006 à 1017 EUR.
  • Sartorius Stedim Biotech : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 245 à 230 EUR.
  • SES S.A : New Street Research LLP dégrade de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 5,40 EUR à 6,40 EUR.
  • Soitec : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 92 à 98 EUR.
  • Stmicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 84 à 81 EUR.
  • Swiss Re : JP Morgan dégrade de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 140 CHF à 125 CHF.
  • Temenos Group : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 CHF.
  • Totalenergies : Piper Sandler maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 85 à 84 USD. Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 85 à 91 USD.
  • Trainline : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 350 GBX.
  • Vat Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 719 à 766 CHF.
  • Veolia Environnement : Morgan Stanley dégrade de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 39 EUR à 38 EUR.