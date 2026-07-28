Avis d'analystes du jour : Michelin, LVMH, Rexel… les objectifs swinguent publications de résultats

Les analystes ont multiplié les ajustements ce mardi sur les valeurs européennes. Le luxe cristallise l'attention avec des avis partagés sur LVMH après les résultats, tandis que Veolia, Swiss Re et Exail Technologies écopent de dégradations.