- Bank Of Ireland : UBS dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 18,60 EUR à 19,25 EUR.
- BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 122 à 136 EUR.
- Bénéteau : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 7,10 à 6,85 EUR.
- Brenntag : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 48 à 55 EUR.
- Dätwyler : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 201 à 181 CHF.
- Exail Technologies : Kepler Cheuvreux dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 EUR à 134 EUR.
- Gabriel Holding : Inderes dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 280 DKK à 270 DKK.
- Getlink : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 18 à 19 EUR.
- Gérard Perrier Industrie : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 100 EUR.
- Hermès International : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1 900 à 1800 EUR.
- Interparfums : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 22,857 à 23 EUR.
- Lvmh : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 600 à 620 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 540 à 520 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 600 à 575 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 650 à 645 EUR.
- Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR. JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 EUR.
- Nokia : Landesbank Baden-Württemberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,75 EUR à 9 EUR.
- Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 39 à 42 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40,40 à 41,60 EUR.
- Robertet : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 1 006 à 1017 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 245 à 230 EUR.
- SES S.A : New Street Research LLP dégrade de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 5,40 EUR à 6,40 EUR.
- Soitec : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 92 à 98 EUR.
- Stmicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 84 à 81 EUR.
- Swiss Re : JP Morgan dégrade de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 140 CHF à 125 CHF.
- Temenos Group : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 CHF.
- Totalenergies : Piper Sandler maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 85 à 84 USD. Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 85 à 91 USD.
- Trainline : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 350 GBX.
- Vat Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 719 à 766 CHF.
- Veolia Environnement : Morgan Stanley dégrade de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 39 EUR à 38 EUR.
Avis d'analystes du jour : Michelin, LVMH, Rexel… les objectifs swinguent publications de résultats
Les analystes ont multiplié les ajustements ce mardi sur les valeurs européennes. Le luxe cristallise l'attention avec des avis partagés sur LVMH après les résultats, tandis que Veolia, Swiss Re et Exail Technologies écopent de dégradations.