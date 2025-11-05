- Acciona : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 202 à 215 EUR.
- Amundi : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 80 à 70 EUR.
- Ayvens : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,10 à 11,50 EUR.
- Bakkafrost : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 510 NOK à 540 NOK.
- Biomérieux : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 133 à 135 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 120 à 113 EUR.
- Chemometec : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 730 DKK à 800 DKK.
- Citycon : OP Corporate Bank passe d'alléger à accepter l'offre avec un objectif de cours relevé de 3 à 4 EUR.
- Edenred : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 40 à 39 EUR.
- EssilorLuxottica : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 320 à 365 EUR.
- Geberit : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 530 à 560 CHF. JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 500 à 600 CHF.
- Hammerson : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 405 GBX.
- HSBC Holdings : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 74 USD à 82 USD.
- Icade : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 15,70 à 15,90 EUR.
- L'Oréal : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 82 à 78 USD.
- Noho Partners : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 8,60 EUR.
- OC Oerlikon : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 3 CHF à 3,70 CHF.
- Redeia Corporacion : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20,50 à 15,60 EUR.
- Salvatore Ferragamo : BNP Paribas passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2,50 USD à 5,70 USD.
- Scatec : Norne Securities AS passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 122 NOK.
- SEB S.A. : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 90 à 62,80 EUR.
- Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 67 EUR à 70 EUR.
- Stellantis : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 9 EUR à 8 EUR.
- Trigano : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 168 EUR à 181 EUR.
- Unicaja Banco : Mediobanca démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 2,50 EUR.
- Wendel : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 111 EUR à 109 EUR.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley aime EssilorLuxottica, BNP s'habille en Ferragamo, Amundi et Stellantis rabotés
EssilorLuxottica bénéficie d'un fort relèvement d'objectif chez Morgan Stanley, de 320 à 365 EUR. Geberit gagne deux avis positifs dont un relèvement de JP Morgan. Salvatore Ferragamo grimpe de sousperformance à surperformance chez BNP Paribas.
Publié le 05/11/2025 à 08:36