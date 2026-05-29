Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley coupe son objectif sur EssilorLuxottica, Citi revalorise Soitec

Les résultats de Derichebourg inspirent Portzamparc. Morgan Stanley reste positif sur EssilorLuxottica mais modère ses ambitions. Du mouvement aussi sur Rolls-Royce, Soitec et Orkla.

Acomo : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 26 à 23 EUR.

AMG Critical Materials : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 52 EUR.

Argenx : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1222 à 1255 USD.

BMW : DZ Bank AG Research reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 102 à 94 EUR.

Capgemini : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 107 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Avior Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 169,65 à 189,78 CHF.

Currys : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 155 à 150 GBX.

Dassault Aviation : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 EUR.

Derichebourg : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 8,20 à 10,30 EUR.

Dormakaba Holding : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 80 à 77 CHF.

Eiffage : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 173 à 197 EUR.

Elia Group : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.

Essilorluxottica : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 315 à 225 EUR.

L'Oréal : China Merchants Securities reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 404,50 à 393 EUR.

Orkla : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 130 NOK à 89 NOK.

Rolls-Royce : BNP Paribas démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 20,25 USD.

Royal Bam Group : Oddo BHF passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 8,10 à 13,50 EUR.

Siltronic : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 74 EUR à 105 EUR.

Soitec : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 34 à 110 EUR.

Totalenergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 96 à 91 USD.

Vat Group : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 570 à 640 CHF.