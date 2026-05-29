  • Acomo : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 26 à 23 EUR.
  • AMG Critical Materials : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 52 EUR.
  • Argenx : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1222 à 1255 USD.
  • BMW : DZ Bank AG Research reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 102 à 94 EUR.
  • Capgemini : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 107 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : Avior Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 169,65 à 189,78 CHF.
  • Currys : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 155 à 150 GBX.
  • Dassault Aviation : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 EUR.
  • Derichebourg : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 8,20 à 10,30 EUR.
  • Dormakaba Holding : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 80 à 77 CHF.
  • Eiffage : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 173 à 197 EUR.
  • Elia Group : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.
  • Essilorluxottica : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 315 à 225 EUR.
  • L'Oréal : China Merchants Securities reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 404,50 à 393 EUR.
  • Orkla : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 130 NOK à 89 NOK.
  • Rolls-Royce : BNP Paribas démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 20,25 USD.
  • Royal Bam Group : Oddo BHF passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 8,10 à 13,50 EUR.
  • Siltronic : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 74 EUR à 105 EUR.
  • Soitec : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 34 à 110 EUR.
  • Totalenergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 96 à 91 USD.
  • Vat Group : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 570 à 640 CHF.