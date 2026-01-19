UE et USA se déchirent sur le Groenland

Les marchés financiers avaient fait preuve de prudence la semaine dernière à cause de l'escalade des tensions UE / USA au sujet du Groenland. Au cours du weekend, Donald Trump leur a donné raison en lançant un chantage aux droits de douane pour la propriété de l'île. Une situation inédite, qui force les Européens à répliquer, pour éviter de devenir le paillasson des Etats-Unis.