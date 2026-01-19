  • ABB Ltd : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 CHF.
  • Air France-Klm : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,70 à 10,80 EUR.
  • Also Holding : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 252 CHF.
  • Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 82,10 à 82,80 EUR.
  • Atrium Ljungberg : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 37 SEK.
  • BMW : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 92 EUR.
  • Engie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.
  • Equinor : Grupo Santander passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 270 NOK à 250 NOK.
  • Hochschild Mining : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 600 à 670 GBX.
  • Jcdecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,80 à 18,50 EUR.
  • Klöckner & Co : Bankhaus Metzler passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 6,50 EUR à 11 EUR.
  • LVMH : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 635 EUR.
  • Renault : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 45 à 38 EUR.
  • Sagax : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 SEK à 234 SEK.
  • Sanofi : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 105 à 88 EUR.
  • Sika : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 160 à 143 CHF.
  • Swissquote Group Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 479 à 485 CHF.
  • Temenos Group : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 53,50 à 56,50 CHF.
  • Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.
  • UBS Group : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 50,50 USD.
  • Veolia Environnement : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32 à 33 EUR.
  • Viridien : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 100 à 150 EUR.
  • Vusion : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 290 à 245 EUR.