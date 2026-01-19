- ABB Ltd : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 50 à 55 CHF.
- Air France-Klm : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,70 à 10,80 EUR.
- Also Holding : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 252 CHF.
- Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 82,10 à 82,80 EUR.
- Atrium Ljungberg : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 37 SEK.
- BMW : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 92 EUR.
- Engie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.
- Equinor : Grupo Santander passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 270 NOK à 250 NOK.
- Hochschild Mining : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 600 à 670 GBX.
- Jcdecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,80 à 18,50 EUR.
- Klöckner & Co : Bankhaus Metzler passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 6,50 EUR à 11 EUR.
- LVMH : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 635 EUR.
- Renault : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 45 à 38 EUR.
- Sagax : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 SEK à 234 SEK.
- Sanofi : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 105 à 88 EUR.
- Sika : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 160 à 143 CHF.
- Swissquote Group Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 479 à 485 CHF.
- Temenos Group : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 53,50 à 56,50 CHF.
- Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.
- UBS Group : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 50,50 USD.
- Veolia Environnement : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32 à 33 EUR.
- Viridien : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 100 à 150 EUR.
- Vusion : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 290 à 245 EUR.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley dégrade LVMH, UBS abaisse Sanofi
Plusieurs changements importants ont été annoncés ce matin, aux dépens de Sanofi, LVMH ou Renault. Engie, Veolia et Thales restent en revanche soutenus par les bureaux d'études.
Publié le 19/01/2026 à 08:44