- Adecco : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l’objectif de cours de 28 CHF à 29 CHF.
- Air Liquide : TD Cowen reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 200 à 205 EUR.
- ArcelorMittal : Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 33 USD.
- Aéroports de Paris : Insight Investment Research LLP maintient sa recommandation d’achat et réduit l’objectif de cours de 222 EUR à 209 EUR.
- Balfour Beatty : Investec abaisse sa recommandation de “achat” à “conserver” et relève l’objectif de cours de 520 GBX à 600 GBX.
- BNP Paribas : RBC Capital maintient son opinion surperformance avec un objectif de cours relevé de 86 EUR à 95 EUR.
- Glanbia : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 13 EUR à 14,30 EUR.
- KBC Groupe : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l’objectif de cours de 110 EUR à 120 EUR.
- Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 31,30 EUR à 32,30 EUR.
- Komax : Vontobel reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 190 à 150 CHF.
- Logitech International : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 102 USD à 104 USD.
- LondonMetric Property : BNP Paribas Exane entame une couverture avec une recommandation de surperformance et un objectif de cours de 230 GBX.
- Nexans : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de 120 à 160 EUR.
- Novo Nordisk : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l’objectif de cours de 75 USD à 55 USD.
- Orange : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l’objectif de cours de 16,30 EUR à 16,60 EUR.
- Prosus : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l’objectif de cours de 63 EUR à 70 EUR.
- Smith & Nephew : Stifel maintient sa recommandation de conserver et relève l’objectif de cours de 1 065 GBX à 1 415 GBX.
- Spie : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de surpondérer à pondération de marché et relève l’objectif de cours de 47,50 EUR à 52,50 EUR.
- Straumann Holding : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l’objectif de cours de 89 CHF à 85 CHF. Goldman Sachs maintient sa recommandation d’achat et réduit l’objectif de cours de 145 CHF à 135 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l’objectif de cours de 143 CHF à 125 CHF. Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération égale et réduit l’objectif de cours de 126 CHF à 120 CHF.
- Tecan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 190 à 177 CHF.
- TKH Group : Jefferies maintient sa recommandation d’achat et réduit l’objectif de cours de 55 EUR à 45 EUR.
- Voestalpine : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 24,30 EUR à 30,10 EUR.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley dégrade Spie, objectifs relevés sur Air Liquide, Orange et Nexans
Parmi les recommandations notables du jour, Morgan Stanley abaisse son avis sur Spie. L'objectif sur BNP Paribas grimpe à 95 EUR chez RBC et celui de Prosus à 70 EUR chez Exane. Nexans voit son objectif bondir de 120 à 160 EUR chez Berenberg. Plusieurs analystes abaissent leurs cibles sur Straumann, dont JP Morgan (143 à 125 CHF) et Goldman Sachs (145 à 135 CHF).
Publié le 14/08/2025 à 08:48