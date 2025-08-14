  • Adecco : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l’objectif de cours de 28 CHF à 29 CHF.
  • Air Liquide : TD Cowen reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 200 à 205 EUR.
  • ArcelorMittal : Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 33 USD.
  • Aéroports de Paris : Insight Investment Research LLP maintient sa recommandation d’achat et réduit l’objectif de cours de 222 EUR à 209 EUR.
  • Balfour Beatty : Investec abaisse sa recommandation de “achat” à “conserver” et relève l’objectif de cours de 520 GBX à 600 GBX.
  • BNP Paribas : RBC Capital maintient son opinion surperformance avec un objectif de cours relevé de 86 EUR à 95 EUR.
  • Glanbia : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 13 EUR à 14,30 EUR.
  • KBC Groupe : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l’objectif de cours de 110 EUR à 120 EUR.
  • Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 31,30 EUR à 32,30 EUR.
  • Komax : Vontobel reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 190 à 150 CHF.
  • Logitech International : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 102 USD à 104 USD.
  • LondonMetric Property : BNP Paribas Exane entame une couverture avec une recommandation de surperformance et un objectif de cours de 230 GBX.
  • Nexans : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de 120 à 160 EUR.
  • Novo Nordisk : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l’objectif de cours de 75 USD à 55 USD.
  • Orange : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l’objectif de cours de 16,30 EUR à 16,60 EUR.
  • Prosus : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l’objectif de cours de 63 EUR à 70 EUR.
  • Smith & Nephew : Stifel maintient sa recommandation de conserver et relève l’objectif de cours de 1 065 GBX à 1 415 GBX.
  • Spie : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de surpondérer à pondération de marché et relève l’objectif de cours de 47,50 EUR à 52,50 EUR.
  • Straumann Holding : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l’objectif de cours de 89 CHF à 85 CHF. Goldman Sachs maintient sa recommandation d’achat et réduit l’objectif de cours de 145 CHF à 135 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l’objectif de cours de 143 CHF à 125 CHF. Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération égale et réduit l’objectif de cours de 126 CHF à 120 CHF.
  • Tecan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 190 à 177 CHF.
  • TKH Group : Jefferies maintient sa recommandation d’achat et réduit l’objectif de cours de 55 EUR à 45 EUR.
  • Voestalpine : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 24,30 EUR à 30,10 EUR.