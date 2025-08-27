  • ASR Nederland : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 66 EUR à 74 EUR.
  • Autostore Holdings : Sparebank 1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 10 NOK.
  • Balfour Beatty : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 568 GBX à 640 GBX.
  • Biomérieux : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 120,50 EUR.
  • Commerzbank : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 29,20 EUR à 34,10 EUR.
  • Deutsche Bank : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 34 EUR.
  • Deutsche Telekom : Baptista Research passe d'acheter à surperformance avec un objectif de cours réduit de 45,40 EUR à 37,60 EUR.
  • DiaSorin : JP Morgan démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 75,40 EUR.
  • KBC Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 118 EUR.
  • Nokian Renkaat : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 7,70 à 8 EUR.
  • Oxford Nanopore Technologies : Panmure Liberum démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 200 GBX.
  • Puma : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.
  • Sandoz Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 48 à 55 CHF.
  • Siemens : Baptista Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 274,90 à 243 EUR.
  • Société Générale : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 53,25 à 62,75 EUR.
  • Sodexo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 49 à 47 EUR.
  • UBS Group : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 34,50 à 39,50 CHF.
  • UCB : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 220 à 238 EUR.
  • Unicredit : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 68,10 EUR à 77,10 EUR.
  • Veolia Environnement : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 32 EUR.