- ASR Nederland : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 66 EUR à 74 EUR.
- Autostore Holdings : Sparebank 1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 10 NOK.
- Balfour Beatty : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 568 GBX à 640 GBX.
- Biomérieux : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 120,50 EUR.
- Commerzbank : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 29,20 EUR à 34,10 EUR.
- Deutsche Bank : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 34 EUR.
- Deutsche Telekom : Baptista Research passe d'acheter à surperformance avec un objectif de cours réduit de 45,40 EUR à 37,60 EUR.
- DiaSorin : JP Morgan démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 75,40 EUR.
- KBC Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 118 EUR.
- Nokian Renkaat : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 7,70 à 8 EUR.
- Oxford Nanopore Technologies : Panmure Liberum démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 200 GBX.
- Puma : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.
- Sandoz Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 48 à 55 CHF.
- Siemens : Baptista Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 274,90 à 243 EUR.
- Société Générale : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 53,25 à 62,75 EUR.
- Sodexo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 49 à 47 EUR.
- UBS Group : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 34,50 à 39,50 CHF.
- UCB : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 220 à 238 EUR.
- Unicredit : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 68,10 EUR à 77,10 EUR.
- Veolia Environnement : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 32 EUR.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley dégrade Veolia, objectifs relevés sur UCB, Sandoz et Société Générale
Parmi les recommandations notables du jour, Goldman Sachs dégrade Deutsche Bank à conserver et Commerzbank à vendre, tout en relevant leurs objectifs. Siemens subit une double dégradation chez Baptista Research, tandis que Puma est relevé à conserver par DZ Bank. Oddo BHF rehausse nettement son objectif sur ASR Nederland, et Unicredit bénéficie d'un relèvement à 77,10 EUR.
Publié le 27/08/2025 à 08:38