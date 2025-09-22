- ABN Amro Bank : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28 à 31 EUR.
- Adecco Group : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 27,50 CHF.
- Ahold Delhaize : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 39,50 EUR à 42 EUR.
- Akwel : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 12,30 à 14,80 EUR.
- ASML Holding : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 600 à 950 EUR.
- Better Collectiv : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 200 SEK.
- Barclays : Mediobanca passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 290 GBX à 400 GBX.
- BNP Paribas : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 93,84 à 94,12 EUR.
- CA Immobilien : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 22 à 23,50 EUR.
- Crédit Agricole : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 20,29 EUR à 23,70 EUR.
- Danone : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 71 à 79 EUR.
- EssilorLuxottica : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 277 à 305 EUR.
- FastPartner : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 65 SEK.
- Galderma Group : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 à 155 CHF.
- KBC Groupe : Mediobanca reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 92,20 à 98,60 EUR.
- Kering : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 200 à 305 EUR.
- KH Group : Inderes passe d'accumuler à alléger et réduit l'objectif de cours de 0,60 EUR à 0,52 EUR.
- Legal & General : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 260 GBX à 265 GBX.
- Mondi : Investec passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 1350 GBX à 1300 GBX.
- Norden : Clarksons Securities AS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours de 250 DKK.
- OMV : Erste Group passe d'accumuler à conserver avec un objectif de cours réduit de 53 EUR à 46,10 EUR.
- Pernod Ricard : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 113 EUR à 108 EUR.
- Pihlajalinna : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 17,50 EUR.
- PSP Swiss Property : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 125 à 135 CHF.
- Redeia Corporacion : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 18,15 EUR.
- Saint-Gobain : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140,30 à 142,60 EUR.
- Senior : Peel Hunt démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 225 GBX.
- SIG Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 17,50 à 15 CHF.
- Sika : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 274 à 217 CHF.
- Société Générale : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 63,54 à 73,21 EUR.
- Sulzer : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 189 à 173 CHF.
- Tate & Lyle : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 590 à 500 GBX.
- Theon International : Stifel passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 19,50 à 30 EUR.
- UBS Group : Mediobanca maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 25 à 27 CHF.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley dope ASML, Exane revalorise Kering, Goldman Sachs aime EssilorLuxottica
ASML se distingue avec une forte révision haussière de Morgan Stanley, de 600 à 950 EUR. Jefferies passe à l'achat sur Ahold Delhaize et relève son objectif, tandis que Legal & General et Crédit Agricole bénéficient d'un relèvement de recommandation. A l'inverse, Tate & Lyle est dégradé à souspondérer par Morgan Stanley.
Publié le 22/09/2025 à 08:39