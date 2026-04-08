Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley passe positif sur Spie, Jefferies dope Soitec

Parmi les principales annonces du jour en Europe, deux relèvements sur Spie et HSBC et plusieurs abaissements (AQ Group, InPost, OMV et Repsol). William O'Neil démarre le suivi de STMicro et Prysmian.

Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 74 à 70,50 EUR.

AQ Group : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 200 SEK à 202 SEK.

Arcelormittal : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR.

HSBC Holdings : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 89 USD à 97,50 USD.

ING Groep : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26,10 EUR à 30 EUR.

InPost : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 15,50 EUR.

Kion Group : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 63 EUR à 46 EUR.

OMV AG : Grupo Santander passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 60,50 EUR à 61 EUR.

Prysmian : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Publicis : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 99 EUR à 88 EUR.

Renault : Oxcap Analytics maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 30 à 34 EUR.

Repsol : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 28 à 26,50 EUR.

Senior : Panmure Liberum passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 358 GBX à 300 GBX.

Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 30 à 45 EUR.

Spie : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 51 EUR.

STMicroelectronics : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Totalenergies : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 72,50 EUR à 80 EUR.

Universal Music Group : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20 à 22 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,40 à 19 EUR.