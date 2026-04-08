  • Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 74 à 70,50 EUR.
  • AQ Group : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 200 SEK à 202 SEK.
  • Arcelormittal : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR.
  • HSBC Holdings : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 89 USD à 97,50 USD.
  • ING Groep : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26,10 EUR à 30 EUR.
  • InPost : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 15,50 EUR.
  • Kion Group : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 63 EUR à 46 EUR.
  • OMV AG : Grupo Santander passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 60,50 EUR à 61 EUR.
  • Prysmian : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
  • Publicis : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 99 EUR à 88 EUR.
  • Renault : Oxcap Analytics maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 30 à 34 EUR.
  • Repsol : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 28 à 26,50 EUR.
  • Senior : Panmure Liberum passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 358 GBX à 300 GBX.
  • Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 30 à 45 EUR.
  • Spie : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 51 EUR.
  • STMicroelectronics : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
  • Totalenergies : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 72,50 EUR à 80 EUR.
  • Universal Music Group : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20 à 22 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,40 à 19 EUR.