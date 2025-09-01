  • Accelleron Industries : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 57 à 60 CHF.
  • Ageas : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 49 à 64 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 58 à 60 EUR.
  • British Land Company : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 510 à 450 GBX.
  • Brunel International : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 10,50 EUR à 9,50 EUR.
  • Covivio : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR.
  • Delivery Hero : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 56 à 41 EUR.
  • Klépierre : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 32 à 36 EUR.
  • Konecranes : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 60 à 95 EUR.
  • Nordea Bank : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 146 SEK à 170 SEK.
  • Segro : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 850 à 750 GBX.
  • SoftwareOne : Arctic Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 172 NOK.
  • Unibail-Rodamco-Westfield : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 85 à 100 EUR.
  • Vat Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 301 à 308 CHF.
  • Warehouses De Pauw : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 EUR.