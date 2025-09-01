- Accelleron Industries : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 57 à 60 CHF.
- Ageas : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 49 à 64 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 58 à 60 EUR.
- British Land Company : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 510 à 450 GBX.
- Brunel International : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 10,50 EUR à 9,50 EUR.
- Covivio : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR.
- Delivery Hero : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 56 à 41 EUR.
- Klépierre : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 32 à 36 EUR.
- Konecranes : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 60 à 95 EUR.
- Nordea Bank : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 146 SEK à 170 SEK.
- Segro : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 850 à 750 GBX.
- SoftwareOne : Arctic Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 172 NOK.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 85 à 100 EUR.
- Vat Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 301 à 308 CHF.
- Warehouses De Pauw : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 EUR.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley revalorise Unibail et Klépierre, Goldman Sachs à l'achat sur Konecranes et VAT
Goldman Sachs devient acheteur sur Konecranes et Vat Group, avec des hausses marquées d'objectifs. ING dégrade Brunel International, tandis que SEB relève Nordea à l'achat. Delivery Hero et Segro voient leurs objectifs réduits et leurs recommandations ajustées à la baisse.
Publié le 01/09/2025 à 08:32