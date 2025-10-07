- Ambu : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 117,80 DKK à 139,90 DKK.
- Abivax : BTIG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 112 à 120 USD. Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 104 à 115 USD.
- Alfa Laval : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 420 SEK à 495 SEK.
- Amundi : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 69 à 68 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 76 à 85 EUR.
- ASM International : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 550 à 650 EUR.
- Aéroports De Paris : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 129 à 125 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 180 à 183 CHF.
- Endesa : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 28 EUR.
- Enel : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 8,70 EUR.
- Getlink : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 16,50 EUR.
- Hermès International : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2550 à 2420 EUR.
- Kering : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 135 EUR à 200 EUR. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 250 à 370 EUR.
- Kreate Group : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 9,20 à 9,40 EUR.
- Lion Finance Group : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 9200 GBX.
- LVMH : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 515 à 635 EUR.
- Novo Nordisk : Zacks passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 47 USD à 64 USD.
- Nexans : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 150 à 139 EUR.
- NKT : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 527 DKK à 878 DKK.
- NNIT : ABG Sundal Collier passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 64 DKK à 52 DKK.
- Norsk Hydro : SB1 Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 NOK.
- Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 16,60 à 17,50 EUR.
- Porr : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 37 EUR.
- Redcare Pharmacy : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 140 EUR.
- Seb : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 82 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 109 à 70 EUR.
- Skanska : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 240 SEK à 295 SEK.
- SKF : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 270 SEK à 275 SEK.
- Sopra Steria Group : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 230 à 220 EUR.
- STMicroelectronics : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 22,60 à 21,60 EUR.
- Technoprobe : Mediobanca passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,80 à 9 EUR.
- Tf1 : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,60 à 10,30 EUR.
- Tobii Dynavox : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 124 SEK.
- Traton : Citi maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours de 29,50 EUR.
- UCB : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 197 à 226 EUR.
- UPM-Kymmene : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 28,60 à 24,50 EUR.
- Vinci : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 140 EUR.
- Ypsomed : BNP Paribas Exane reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 328 à 309 CHF.
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley revient sur LVMH et Kering mais lâche Hermès, objectifs réduits sur Nexans et Seb
LVMH et Kering bénéficient d'un double relèvement de recommandation chez Morgan Stanley, avec des objectifs portés à 635 EUR et 370 EUR. Citi vise 650 EUR sur ASM International, contre 550 EURprécédemment. NKT grimpe dans les faveurs de Jefferies, qui passe à l'achat avec un objectif relevé de 527 à 878 DKK.
Publié le 07/10/2025 à 08:25