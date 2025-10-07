  • Ambu : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 117,80 DKK à 139,90 DKK.
  • Abivax : BTIG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 112 à 120 USD. Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 104 à 115 USD.
  • Alfa Laval : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 420 SEK à 495 SEK.
  • Amundi : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 69 à 68 EUR.
  • Anheuser-Busch Inbev : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 76 à 85 EUR.
  • ASM International : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 550 à 650 EUR.
  • Aéroports De Paris : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 129 à 125 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 180 à 183 CHF.
  • Endesa : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 28 EUR.
  • Enel : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 8,70 EUR.
  • Getlink : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 16,50 EUR.
  • Hermès International : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2550 à 2420 EUR.
  • Kering : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 135 EUR à 200 EUR. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 250 à 370 EUR.
  • Kreate Group : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 9,20 à 9,40 EUR.
  • Lion Finance Group : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 9200 GBX.
  • LVMH : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 515 à 635 EUR.
  • Novo Nordisk : Zacks passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 47 USD à 64 USD.
  • Nexans : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 150 à 139 EUR.
  • NKT : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 527 DKK à 878 DKK.
  • NNIT : ABG Sundal Collier passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 64 DKK à 52 DKK.
  • Norsk Hydro : SB1 Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 NOK.
  • Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 16,60 à 17,50 EUR.
  • Porr : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 37 EUR.
  • Redcare Pharmacy : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 140 EUR.
  • Seb : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 82 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 109 à 70 EUR.
  • Skanska : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 240 SEK à 295 SEK.
  • SKF : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 270 SEK à 275 SEK.
  • Sopra Steria Group : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 230 à 220 EUR.
  • STMicroelectronics : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 22,60 à 21,60 EUR.
  • Technoprobe : Mediobanca passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,80 à 9 EUR.
  • Tf1 : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,60 à 10,30 EUR.
  • Tobii Dynavox : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 124 SEK.
  • Traton : Citi maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours de 29,50 EUR.
  • UCB : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 197 à 226 EUR.
  • UPM-Kymmene : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 28,60 à 24,50 EUR.
  • Vinci : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 140 EUR.
  • Ypsomed : BNP Paribas Exane reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 328 à 309 CHF.