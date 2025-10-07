Marché aux puces

L'engouement pour les semiconducteurs destinés à nourrir l'ogre IA imprime toujours un train d'enfer aux indices actions. Sauf en France, où la zizanie politique a repris de plus belle. La journée sera dominée par les discours de banquiers centraux, alors que le calendrier macro sonne creux et que les entreprises fourbissent leurs armes en attendant le retour des résultats trimestriels à partir de la semaine prochaine.