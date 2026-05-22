Avis d'analystes du jour : Nexans toujours appréciée, Lanxess et Elior se font sabrer

JP Morgan a fait le tour des valeurs européennes de la chimie avec des abaissements de recommandations sur Arkema et Lanxess et des objectifs de cours réduits sur Air Liquide et DSM-Firmenich.

Air Liquide : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 185 EUR à 175 EUR.

Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 à 66 USD.

Arkema : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 50 EUR.

Ceres Power Holdings : UBS passe à acheter depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 570 GBX à 970 GBX.

Clariant : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 9,30 CHF.

Crédit Agricole : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 19,80 à 19,40 EUR.

DSM-Firmenich : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 70 à 60 EUR.

Elior Group : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,20 EUR à 2,50 EUR. AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 3,99 EUR à 2,31 EUR.

Evonik Industries : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 14 EUR.

Generali : Oddo BHF passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 37 à 40 EUR.

IMCD : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 75 EUR.

Lanxess : Goldman Sachs passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 13 EUR. JP Morgan passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours de 18 EUR.

Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21,50 à 60 EUR.

Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 180 EUR.

Nokia : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 EUR.

Rheinmetall : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2220 à 1890 EUR.

Solvay : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 32 à 30 EUR.

Sonova Holding : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 155 à 170 CHF.

Stellantis : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 6,10 EUR à 7,10 EUR.

Strabag : Erste Group passe à acheter depuis accumuler et relève l'objectif de cours de 108,90 EUR à 109,50 EUR.

Swiss Life : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 831 à 873 CHF.

Telecom Italia : Barclays initie la couverture avec une recommandation de pondération de marché et un objectif de cours de 0,78 EUR.