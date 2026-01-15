- Accelleron Industries : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 59 à 67 CHF.
- Adidas : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 274 EUR à 256 EUR. Grupo Santander démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 212,20 EUR.
- Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 71 EUR.
- Bonesupport Holding : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 260 SEK à 270 SEK.
- Capgemini : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 165 à 170 EUR.
- Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 88 EUR à 86 EUR.
- Dassault Systèmes : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 32 à 33 USD.
- EasyJet : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 535 GBX à 465 GBX.
- Ekinops : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 à 2,20 EUR.
- Euronext : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 126 à 129 EUR.
- Flutter Entertainment : Wells Fargo passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 248 à 228 USD.
- Hermès International : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2420 à 2530 EUR.
- Ipsen : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 125 à 137 EUR.
- Jumbo : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 32 à 27 EUR.
- Kering : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.
- Magnum Ice Cream : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 16 EUR.
- Metsä Board : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 2,80 EUR à 2 EUR.
- Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 140 EUR.
- Nokia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 4,20 EUR à 6,50 EUR.
- Orange : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 15,50 EUR.
- Pandora : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1180 DKK à 625 DKK.
- Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34 à 38 EUR.
- Swedbank : Autonomous Research passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 372 à 377 SEK.
- Safran : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.
- Sanofi : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 90 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.
- Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 69 à 83 EUR.
- Temenos Group : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 70 à 80 CHF.
- TKMS : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 100 EUR.
- Valeo : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 EUR.
- Vat Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 376 à 411 CHF.
Avis d'analystes du jour : Nokia et Société Générale qui rient, Pandora et EasyJet qui pleurent
Morgan Stanley relève sa recommandation sur Nokia à surpondérer, tandis que Deutsche Bank et UBS dégradent respectivement EasyJet et Metsä Board à la vente. BNP Paribas abaisse son conseil sur Pandora, tout comme Stifel sur Ekinops. Enfin, Société Générale et Safran voient leurs objectifs de cours rehaussés.
Publié le 15/01/2026 à 08:48