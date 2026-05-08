Avis d'analystes du jour : Nomura voit Soitec à 250 EUR, Oddo passe acheteur sur Deutsche Bank

La nouvelle recommandation de Nomura sur Soitec risque de faire du bruit. Parmi les autres dossiers en vue ce matin, ArgenX, AMS-Osram et Prysmian.

Air France-KLM : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,60 à 9,40 EUR.

Alcon : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 81,50 à 73,50 CHF.

AMS-Osram : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 16 CHF.

Argenx : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 827 à 830 EUR.

Brembo : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 7,80 EUR à 11 EUR.

Deutsche Bank : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 à 34 EUR.

Engie : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 34,90 à 35,30 EUR.

Harvia : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours de 44 EUR.

Hellofresh : UBS passe d'acheter à neutre en visant 4,70 EUR.

Julius Bär Gruppe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 74 à 75 CHF.

Legrand : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 175 à 180 EUR.

Prysmian : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 à 167 EUR.

Rheinmetall : Mediobanca reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2210 à 2140 EUR.

Scor : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,50 à 33 EUR.

Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,40 à 86,10 EUR.

Soitec : Nomura initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 250 EUR.

Standard Life : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 805 GBX.

Swiss Re : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 137,64 à 132 CHF. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 118 à 115 CHF.

Workspace Group : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 450 à 310 GBX.