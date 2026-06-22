Avis d'analystes du jour : nouveau soutien pour Carrefour et ArgenX

Le thème semi-conducteurs continue de dicter sa loi : JP Morgan envoie Comet et Inficon dans une autre dimension, Bernstein remonte Infineon de 74 à 102 euros. A l'inverse, le luxe se contente d'aménagements à la marge chez Brunello Cucinelli, et Biomérieux encaisse un sévère coup de rabot signé RBC.

Air France-KLM : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9 à 11 EUR.

Argenx : BNP Paribas démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1219 USD.

Ayvens : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 14 EUR.

Belimo : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1013 CHF à 1035 CHF.

Biomérieux : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 75 EUR.

Brunello Cucinelli : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 88 à 95 EUR.

Carrefour : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 20,10 EUR.

Comet Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 335 à 500 CHF.

Equinor : Gerdes Energy Research passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 40 USD.

Gecina : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 83 EUR.

Inficon Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 155 à 200 CHF.

Infineon Technologies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 74 à 102 EUR.

Lisi : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 81 EUR.

Rheinmetall : Oddo BHF passe de neutre à surperformance et réduit l'objectif de cours de 1900 EUR à 1670 EUR.

UBS Group : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 CHF.

UCB : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 330 EUR à 320 EUR.

Worldline : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 0,40 EUR à 17,20 EUR (après regroupement d'actions).