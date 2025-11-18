- Adidas : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 210 EUR.
- Alstom : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 22,50 à 24 EUR.
- Amrize : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 50 à 51 CHF.
- Arcadis : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 52 EUR.
- Axa : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 50 à 44,90 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 170 à 190 CHF.
- Corbion : ING Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 14 à 18,60 EUR.
- Derichebourg : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 5 EUR à 6 EUR.
- Flutter Entertainment : Wells Fargo démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 27200 GBX.
- Hexpol : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 104 SEK.
- Inventiva : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 13 à 11 USD.
- Lindt : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 123 000 à 125 000 CHF.
- Mtu Aero Engines : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 360 EUR.
- Onward Medical : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 14 à 11 EUR.
- Prosus : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 70 à 76 EUR.
- Rockwool : Jyske Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 265 DKK.
- Siemens Energy : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 105 à 130 EUR.
- SKF AB : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 240 SEK à 280 SEK.
- Solaria Energia : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 15 à 22 EUR. Mediobanca passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,90 à 17,60 EUR.
- Totalenergies : Gerdes Energy Research reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 82 à 81 USD.
- UBS Group : Zacks passe de surperformance à neutre et réduit l'objectif de cours de 46,50 USD à 41 USD.
- Vallourec : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 20 à 21 EUR.
Avis d'analystes du jour : nouveaux achats sur Adidas, Flutter, Rockwool et Solaria Energia
Plusieurs relèvements notables : Richemont grimpe de 170 à 190 CHF chez JP Morgan, Lindt passe à 125 000 CHF chez Redburn, et Solaria séduit Goldman Sachs (+47%) comme Mediobanca (+123%). UBS recule chez Zacks, qui abaisse sa recommandation et vise désormais 41 USD. Changement de ton pour Siemens Energy, SKF et Rockwool, tous trois reclassés à l'achat.
Publié le 18/11/2025 à 08:33