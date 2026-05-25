Avis d'analystes du jour : nouveaux avis positifs sur Alcon, Hexagon et Julius Bär

La fermeture de la place londonienne pour ce lundi de Pentecôte limite le nombre d'études disponibles aujourd'hui.

Alcon : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 93,10 USD à 86,10 USD.

Compagnie Financière Richemont : Telsey Advisory Group reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 185 à 170 CHF.

Delivery Hero : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 29 EUR à 42,50 EUR.

EasyJet : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 635 GBX à 555 GBX.

Hexagon : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 100 SEK.

HBX Group International : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14,50 EUR à 9,50 EUR.

Julius Bär : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 72 CHF à 71 CHF. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 59 à 62 CHF.

Logitech International : Baptista Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 124,20 USD à 113,90 USD.

Rheinmetall : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1900 à 1450 EUR.

Siemens Energy : CICC reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 123 à 210 EUR.

Ypsomed : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 CHF.