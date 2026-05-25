  • Alcon : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 93,10 USD à 86,10 USD.
  • Compagnie Financière Richemont : Telsey Advisory Group reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 185 à 170 CHF.
  • Delivery Hero : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 29 EUR à 42,50 EUR.
  • EasyJet : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 635 GBX à 555 GBX.
  • Hexagon : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 100 SEK.
  • HBX Group International : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14,50 EUR à 9,50 EUR.
  • Julius Bär : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 72 CHF à 71 CHF. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 59 à 62 CHF.
  • Logitech International : Baptista Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 124,20 USD à 113,90 USD.
  • Rheinmetall : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1900 à 1450 EUR.
  • Siemens Energy : CICC reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 123 à 210 EUR.
  • Ypsomed : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 CHF.