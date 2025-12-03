- Adyen : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1981 à 1772 EUR.
- Airbus : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 190 EUR.
- Aperam : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,80 à 35 EUR.
- Arcelormittal : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 45 EUR.
- Aéroports De Paris : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 128 à 132 EUR.
- Barratt Redrow : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 486 à 447 GBX.
- Bayer : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29 à 40 EUR.
- Buzzi : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 54 à 58 EUR.
- Drax Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 689 à 850 GBX. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 710 à 900 GBX.
- EDP Renováveis : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 13,80 EUR à 13,50 EUR.
- Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 135 à 137 EUR.
- Enel : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 8,30 EUR à 8,60 EUR.
- Engie : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 24,50 EUR.
- Eon : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 18 EUR.
- Exosens : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 49 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,50 EUR à 13,40 EUR.
- Fraport : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 77 à 83 EUR.
- Geberit : JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 600 à 630 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 711 à 732 CHF.
- Guerbet : Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18 à 14 EUR.
- Hermès : BM Pekao passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2478,50 EUR à 2455,40 EUR.
- Holcim : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 83,50 à 82,90 CHF.
- JCDecaux : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 17 à 16 EUR.
- Kering : BM Pekao passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 220,10 à 270,42 EUR.
- Merck KGaA : BNP Paribas passe de sous-performance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 116 à 145 EUR.
- Novartis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 CHF.
- PageGroup : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 245 à 215 GBX.
- Roche Holding : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 343 à 384 CHF.
- RWE : Morgan Stanley maintient surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52 EUR à 55 EUR.
- Saint-Gobain : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 141,10 à 144,50 EUR.
- Salzgitter : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 27,90 EUR.
- Sanofi : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 115 à 112 EUR.
- Severn Trent : Morgan Stanley maintient surpondérer avec un objectif de cours relevé de 3300 GBX à 3350 GBX.
- Sika : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 211 à 201 CHF.
- SSE : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 2400 GBX à 2500 GBX.
- The Berkeley Group Holdings : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4109 GBX à 5037 GBX.
- Trainline : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 230 GBX.
- Travis Perkins : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 594 à 535 GBX.
- UCB : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 235 à 265 EUR.
- Veolia Environnement : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 32 à 33 EUR.
- Vinci : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 142 à 133 EUR.
- Ypsomed : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 345 CHF.
Avis d'analystes du jour : nouveaux avis positifs sur Veolia et Bayer, ArcelorMittal et Engie séduisent
Bayer grimpe chez Morgan Stanley, qui passe à surpondérer avec un objectif relevé à 40 EUR. Drax bénéficie d'un double relèvement de recommandation et d'objectif chez Citi et Morgan Stanley. Kering est dégradé à vendre par BM Pekao malgré un objectif relevé, tandis que Vinci et ADP sont abaissés à neutre chez JP Morgan.
Publié le 03/12/2025 à 08:35