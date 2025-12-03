  • Adyen : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1981 à 1772 EUR.
  • Airbus : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 190 EUR.
  • Aperam : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,80 à 35 EUR.
  • Arcelormittal : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 45 EUR.
  • Aéroports De Paris : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 128 à 132 EUR.
  • Barratt Redrow : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 486 à 447 GBX.
  • Bayer : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29 à 40 EUR.
  • Buzzi : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 54 à 58 EUR.
  • Drax Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 689 à 850 GBX. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 710 à 900 GBX.
  • EDP Renováveis : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 13,80 EUR à 13,50 EUR.
  • Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 135 à 137 EUR.
  • Enel : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 8,30 EUR à 8,60 EUR.
  • Engie : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 24,50 EUR.
  • Eon : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 18 EUR.
  • Exosens : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 49 EUR.
  • Forvia (Ex-Faurecia) : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,50 EUR à 13,40 EUR.
  • Fraport : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 77 à 83 EUR.
  • Geberit : JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 600 à 630 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 711 à 732 CHF.
  • Guerbet : Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18 à 14 EUR.
  • Hermès : BM Pekao passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2478,50 EUR à 2455,40 EUR.
  • Holcim : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 83,50 à 82,90 CHF.
  • JCDecaux : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 17 à 16 EUR.
  • Kering : BM Pekao passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 220,10 à 270,42 EUR.
  • Merck KGaA : BNP Paribas passe de sous-performance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 116 à 145 EUR.
  • Novartis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 CHF.
  • PageGroup : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 245 à 215 GBX.
  • Roche Holding : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 343 à 384 CHF.
  • RWE : Morgan Stanley maintient surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52 EUR à 55 EUR.
  • Saint-Gobain : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 141,10 à 144,50 EUR.
  • Salzgitter : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 27,90 EUR.
  • Sanofi : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 115 à 112 EUR.
  • Severn Trent : Morgan Stanley maintient surpondérer avec un objectif de cours relevé de 3300 GBX à 3350 GBX.
  • Sika : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 211 à 201 CHF.
  • SSE : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 2400 GBX à 2500 GBX.
  • The Berkeley Group Holdings : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4109 GBX à 5037 GBX.
  • Trainline : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 230 GBX.
  • Travis Perkins : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 594 à 535 GBX.
  • UCB : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 235 à 265 EUR.
  • Veolia Environnement : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 32 à 33 EUR.
  • Vinci : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 142 à 133 EUR.
  • Ypsomed : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 345 CHF.