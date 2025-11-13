- Aalberts : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 38 EUR.
- Alcon : Nephron Research LLC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 USD.
- Biohit : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 3,40 EUR à 3,70 EUR.
- DHL Group : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 EUR.
- Diageo : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 96 USD à 83 USD.
- DSM-Firmenich : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 102 à 85 EUR.
- DSV : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 130 USD.
- Intea : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 83 SEK.
- Infineon Technologies : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 40 EUR à 44 EUR.
- Julius Bär : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 61 à 66 CHF.
- Geberit : Kempen démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 486 CHF.
- Kuehne Und Nagel International : Morgan Stanley passe de souspondérer a pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 184 à 159 CHF.
- Martela : Inderes passe de alléger à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,85 EUR à 0,70 EUR.
- Matas : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 142 DKK.
- OCI : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 5,50 EUR.
- Sydbank : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 510 DKK à 590 DKK.
- Totalenergies : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 71,20 USD à 69,30 USD.
- Unite Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 700 GBX.
- Vinci : DZ Bank AG Research reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 150 à 145 EUR.
Avis d'analystes du jour : nouveaux suivis sur Aalberts et Geberit, objectifs réduits sur TotalEnergies et Vinci
Alcon est relevée à acheter par Nephron, tandis que Diageo est dégradée à sousperformance par Zacks. Barclays abaisse fortement son objectif sur DSM-Firmenich (102 à 85 EUR), et Morgan Stanley initie le suivi de DSV à surpondérer. TotalEnergies est dégradée par Baptista Research avec un objectif ajusté à 69,30 USD.
