  • Aalberts : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 38 EUR.
  • Alcon : Nephron Research LLC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 USD.
  • Biohit : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 3,40 EUR à 3,70 EUR.
  • DHL Group : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 EUR.
  • Diageo : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 96 USD à 83 USD.
  • DSM-Firmenich : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 102 à 85 EUR.
  • DSV : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 130 USD.
  • Intea : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 83 SEK.
  • Infineon Technologies : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 40 EUR à 44 EUR.
  • Julius Bär : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 61 à 66 CHF.
  • Geberit : Kempen démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 486 CHF.
  • Kuehne Und Nagel International : Morgan Stanley passe de souspondérer a pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 184 à 159 CHF.
  • Martela : Inderes passe de alléger à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,85 EUR à 0,70 EUR.
  • Matas : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 142 DKK.
  • OCI : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 5,50 EUR.
  • Sydbank : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 510 DKK à 590 DKK.
  • Totalenergies : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 71,20 USD à 69,30 USD.
  • Unite Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 700 GBX.
  • Vinci : DZ Bank AG Research reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 150 à 145 EUR.