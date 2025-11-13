Est-ce que les valeurs ennuyeuses vont se venger en bourse ?

Records, records, records. Les indices actions continuent à grimper, galvanisés par la fin du blocage budgétaire aux Etats-Unis. Mais le moteur technologique connaît quelques ratés, puisque dans cet océan de vert, le Nasdaq a enquillé quatre baisses sur les cinq dernières séances. L'occasion de revisiter le thème de la rotation.