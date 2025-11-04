  • Academedia : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 à 125 SEK.
  • Airbus : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 231 à 250 EUR.
  • Amrize : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 42 CHF.
  • ArgenX : Piper Sandler & Co reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 820 à 930 USD.
  • Bossard Holding : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 CHF.
  • Crédit Agricole : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17 à 16,50 EUR.
  • Fortum : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 12,70 à 18,50 EUR.
  • Hermès International : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2510 à 2310 EUR.
  • Ilkka : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,50 EUR.
  • Kering : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 245 EUR.
  • Lem Holding : Research Partners AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 940 à 670 CHF.
  • LVMH : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 550 à 650 EUR.
  • Moncler : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 à 61 EUR.
  • Nexans : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 145 à 149 EUR.
  • Np3 : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 306 SEK.
  • Pluxee : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 17,70 EUR.
  • Ryanair : Peel Hunt passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 26 à 30,75 EUR.
  • Salvatore Ferragamo : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3,50 à 5,10 EUR.
  • Sandoz Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 47,60 à 51,40 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 38 à 45 CHF.
  • Scor : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 27,50 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34 à 33 EUR.
  • Sika : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 285 à 240 CHF.
  • Swedish Orphan Biovitrum : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 285 SEK à 370 SEK.
  • Técnicas Reunidas : JB Capital Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 32,50 EUR.
  • Technip Energies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 45 à 43 EUR.
  • TotalEnergies : Freedom Broker maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 75 à 73 USD.
  • Vicat : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 57 EUR à 66 EUR.
  • X-Fab Silicon : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6 EUR.