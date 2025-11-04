- Academedia : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 à 125 SEK.
- Airbus : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 231 à 250 EUR.
- Amrize : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 42 CHF.
- ArgenX : Piper Sandler & Co reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 820 à 930 USD.
- Bossard Holding : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 CHF.
- Crédit Agricole : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17 à 16,50 EUR.
- Fortum : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 12,70 à 18,50 EUR.
- Hermès International : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2510 à 2310 EUR.
- Ilkka : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,50 EUR.
- Kering : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 245 EUR.
- Lem Holding : Research Partners AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 940 à 670 CHF.
- LVMH : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 550 à 650 EUR.
- Moncler : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 à 61 EUR.
- Nexans : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 145 à 149 EUR.
- Np3 : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 306 SEK.
- Pluxee : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 17,70 EUR.
- Ryanair : Peel Hunt passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 26 à 30,75 EUR.
- Salvatore Ferragamo : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3,50 à 5,10 EUR.
- Sandoz Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 47,60 à 51,40 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 38 à 45 CHF.
- Scor : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 27,50 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34 à 33 EUR.
- Sika : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 285 à 240 CHF.
- Swedish Orphan Biovitrum : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 285 SEK à 370 SEK.
- Técnicas Reunidas : JB Capital Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 32,50 EUR.
- Technip Energies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 45 à 43 EUR.
- TotalEnergies : Freedom Broker maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 75 à 73 USD.
- Vicat : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 57 EUR à 66 EUR.
- X-Fab Silicon : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6 EUR.
Avis d'analystes du jour : nouvelles recos à l'achat sur Ryanair et Moncler, LVMH, Kering et Airbus revalorisées
Hermès dégradé par Barclays, qui abaisse aussi son objectif à 2310 EUR ; à l'inverse, Moncler est relevé à surpondérer avec un objectif porté à 61 EUR. Academedia et Ryanair bénéficient de relèvements à l'achat, tandis que Fortum remonte à neutre. ArgenX voit son objectif bondir à 930 USD, LVMH à 650 EUR.
Publié le 04/11/2025 à 08:28