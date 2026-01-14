L'interventionnisme de la Maison Blanche chagrine Wall Street

L'omniprésence de l'exécutif américain jusque dans des secteurs jusqu'ici relativement épargnés ne fait pas que des heureux. Les marchés actions se sont crispés alors que démarre la saison des résultats trimestriels et que la Cour suprême pourrait rendre son verdict sur les droits de douane dès aujourd'hui… ou pas d'ailleurs, puisque c'est la série à suspense de la rentrée. En Asie, la Chine bat un record d'exportation et le Japon rêve d'un plan de relance XXL.