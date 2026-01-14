- Abivax : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 à 142 EUR.
- Alstom : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 24 EUR.
- Amrize : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 41 à 43 CHF.
- Arcelormittal : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 36 à 44 EUR.
- Argenx : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 832 à 866 EUR.
- Arkema : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 61 EUR.
- ASML Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1100 à 1300 EUR.
- Autoneum Holding : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 190 CHF à 175 CHF.
- Axfood : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 335 SEK.
- Aéroports de Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 134 à 126 EUR.
- Bytes Technology Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 447 GBX à 400 GBX.
- Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 130 à 145 EUR.
- Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18 EUR.
- Comet Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 252 à 275 CHF.
- Compagnie Financière Richemont : CLSA maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 178 à 191 CHF.
- Crédit Agricole : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 16,50 EUR à 17,50 EUR.
- Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 23 à 21 EUR.
- EMS-Chemie Holding : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 670 CHF à 720 CHF.
- EssilorLuxottica : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 300 à 340 EUR.
- Fiskars : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 15 à 13 EUR.
- Gecina : Kempen maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 87 EUR.
- Ithaca Energy : Goldman Sachs passe de vendre à neutre et réduit l'objectif de cours de 180 GBX à 170 GBX.
- Julius Bär Gruppe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 72 à 75 CHF.
- Kering : Equita SIM reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 270 à 295 EUR.
- Lufthansa : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 7,70 EUR à 7,80 EUR.
- LVMH : Equita SIM reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 565 à 610 EUR.
- Netcompany Group : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 360 DKK à 365 DKK.
- Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 140 à 136 EUR.
- Sika : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 230 à 200 CHF.
- Société Générale : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 96 EUR.
- Softcat : Jefferies passe de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 1450 à 1500 GBX.
- Stellantis : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 8 à 8,50 EUR.
- STMicroelectronics : Equita SIM passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 22 à 30 EUR.
- Swiss Prime Site : Kempen maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 105 à 125 CHF.
- Swissquote : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 475 à 465 CHF.
- Telia Company : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 36 SEK à 44 SEK.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 105 EUR.
- Vicat : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 86 à 93 EUR.
- X-Fab : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 5,50 EUR.
- Yara International : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 365 NOK à 451 NOK.
Parmi les faits marquants du jour, William O'Neil démarre le suivi d'Airbus et Bernstein se lance sur X-Fab. Equita revalorise le luxe et Jefferies vise beaucoup plus haut sur Société Générale. La star Abivax bénéficie d'un relèvement d'objectif chez Stifel et HSBC passe positif sur EssilorLuxottica. Telia, EMS-Chemie et ST bénéficient de relèvement de recommandation.
Publié le 14/01/2026 à 08:32