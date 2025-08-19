- ABN Amro : ING Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,30 à 24 EUR.
- Adyen : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2200 à 2050 EUR.
- Assura : Peel Hunt passe de restreint à acheter avec un objectif de cours de 60 GBX.
- BBVA : Bestinver Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,95 à 17,90 EUR.
- Do & Co : Wood & Company Financial Services passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 205 à 253 EUR.
- Dowlais Group : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 70 à 77 GBX.
- Flughafen Zürich : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 239 à 259 CHF.
- Galderma Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 112 à 160 CHF.
- HelloFresh : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 14,43 à 13,35 EUR.
- Intertek Group : Panmure Liberum démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 5579 GBX.
- Koskisen : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 8,25 à 9 EUR.
- Merck KGaA : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 150 à 120 EUR.
- Meto Bank : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 155 GBX.
- Novo Nordisk : TD Cowen reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 105 à 70 USD.
- Oc Oerlikon Corporation : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 4 à 3,30 CHF.
- Sweco : DNB Carnegie initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 210 SEK.
- Salvatore Ferragamo : Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 5,30 à 4,65 EUR.
- Sats : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 44 NOK.
- Straumann Holding : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 140 à 130 CHF.
- TGS : Fearnley Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 100 NOK à 65 NOK.
- TotalEnergies : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 59 EUR à 62 EUR.
- Vestas Wind Systems : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 128 à 139 DKK.
- Zalando : Baader Helvea passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 37 à 32 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectif 62 EUR sur TotalEnergies, Jefferies chaud sur Galderma
Changements contrastés sur plusieurs valeurs : Merck KGaA voit sa recommandation abaissée par Barclays avec un objectif réduit à 120 EUR, tandis que BBVA et TotalEnergies bénéficient d'objectifs relevés. Wood & Company rétrograde Do & Co malgré un relèvement de cible, et Zalando passe à achat chez Baader Helvea malgré une cible abaissée.
Publié le 19/08/2025 à 08:40