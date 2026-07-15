Avis d'analystes du jour : objectifs en baisse sur Adyen et Evotec et en hausse sur Vallourec et TotalEnergies

Les analystes ont multiplié les ajustements ce matin sur les valeurs européennes. Parmi les mouvements marquants : Piper Sandler relève nettement son objectif sur Adidas (de 170 à 200 EUR), tandis que plusieurs valeurs nordiques bénéficient d'avis à l'achat, à l'image de Mycronic (DNB Carnegie et SEB), Remedy Entertainment et Gjensidige Forsikring. A l'inverse, TD Cowen dégrade Evotec et UBS abaisse fortement son objectif sur Adyen (de 1 600 à 1 350 EUR).