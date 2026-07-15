- Adidas : Piper Sandler maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 170 à 200 EUR.
- Adyen : Loop Capital Markets démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 900 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1 600 EUR à 1 350 EUR.
- Avolta : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 59 à 56 CHF. UBS maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 48 à 52 CHF.
- BNP Paribas : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 98 à 106 EUR.
- Burkhalter Holding : Berenberg démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 145 CHF.
- Crédit Agricole : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19,50 EUR.
- D'ieteren Group : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 230 EUR.
- EMS-Chemie Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 680 à 750 CHF.
- Evotec : TD Cowen passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 7 à 4 EUR.
- Gjensidige Forsikring : Norne Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 295 NOK à 315 NOK.
- Mycronic : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 320 à 385 SEK. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 315 SEK à 385 SEK.
- Nokian Renkaat : Inderes passe de réduire à vendre avec un objectif de cours relevé de 10 à 10,50 EUR.
- Norion Bank : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 65 SEK à 62 SEK.
- Remedy Entertainment : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 20 EUR.
- Savills : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1 375 GBX.
- SIG : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,70 à 15,20 CHF.
- Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 79 à 81 EUR.
- TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79 à 85 USD.
- UBS Group : Zacks passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 USD.
- Valiant Holding : UBS maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 168 à 165 CHF.
- Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 28,80 EUR à 29,40 EUR.
- Wärtsilä : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 32,50 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectifs en baisse sur Adyen et Evotec et en hausse sur Vallourec et TotalEnergies
Les analystes ont multiplié les ajustements ce matin sur les valeurs européennes. Parmi les mouvements marquants : Piper Sandler relève nettement son objectif sur Adidas (de 170 à 200 EUR), tandis que plusieurs valeurs nordiques bénéficient d'avis à l'achat, à l'image de Mycronic (DNB Carnegie et SEB), Remedy Entertainment et Gjensidige Forsikring. A l'inverse, TD Cowen dégrade Evotec et UBS abaisse fortement son objectif sur Adyen (de 1 600 à 1 350 EUR).