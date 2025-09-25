- Abivax : Citizens maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 95 à 114 USD.
- Amadeus It Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 86 à 76 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 78 EUR à 72 EUR.
- Antofagasta : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 1950 GBX.
- ASM International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 533 à 607 EUR.
- Bachem Holding : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 49,30 CHF.
- Baltic Classifieds Group : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 373 à 366 GBX.
- Caixabank : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,10 à 9,10 EUR.
- Clariant : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 8,30 CHF.
- Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 37 EUR à 35,50 EUR.
- Diös : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 74 SEK.
- Eiffage : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 148 à 154 EUR.
- Eurocommercial Properties : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 26 à 30 EUR.
- FDJ United : Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 44,60 EUR à 31 EUR.
- Hexagon : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 130 SEK à 125 SEK.
- Intesa Sanpaolo : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 6,10 EUR à 6 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 155 à 140 CHF.
- OMV : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 50 EUR.
- Polypeptide Group : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 38,70 CHF.
- Rational Ag : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 740 à 780 EUR.
- Remedy Entertainment : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 18 EUR.
- Retail Estates : Kempen passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 62 à 57 EUR.
- Saint-Gobain : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 142,60 à 141,10 EUR.
- SAP : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 282 à 284 EUR.
- TotalEnergies : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 53 EUR. Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 60 à 57 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectifs en baisse sur TotalEnergies, sanctions pour FDJ, Amadeus et Antofagasta
Oddo BHF dégrade Amadeus IT et réduit son objectif, tandis que SAP est relevée à surperformance. Rational AG bénéficie d'un double saut de recommandation chez BNP Paribas Exane. Goldman Sachs ajuste à la baisse ses cibles sur Anheuser-Busch, TotalEnergies et Intesa.
Publié le 25/09/2025 à 08:33