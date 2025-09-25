  • Abivax : Citizens maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 95 à 114 USD.
  • Amadeus It Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 86 à 76 EUR.
  • Anheuser-Busch Inbev : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 78 EUR à 72 EUR.
  • Antofagasta : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 1950 GBX.
  • ASM International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 533 à 607 EUR.
  • Bachem Holding : Jefferies démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 49,30 CHF.
  • Baltic Classifieds Group : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 373 à 366 GBX.
  • Caixabank : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,10 à 9,10 EUR.
  • Clariant : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 8,30 CHF.
  • Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 37 EUR à 35,50 EUR.
  • Diös : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 74 SEK.
  • Eiffage : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 148 à 154 EUR.
  • Eurocommercial Properties : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 26 à 30 EUR.
  • FDJ United : Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 44,60 EUR à 31 EUR.
  • Hexagon : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 130 SEK à 125 SEK.
  • Intesa Sanpaolo : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 6,10 EUR à 6 EUR.
  • Kuehne Und Nagel International : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 155 à 140 CHF.
  • OMV : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 50 EUR.
  • Polypeptide Group : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 38,70 CHF.
  • Rational Ag : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 740 à 780 EUR.
  • Remedy Entertainment : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 18 EUR.
  • Retail Estates : Kempen passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 62 à 57 EUR.
  • Saint-Gobain : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 142,60 à 141,10 EUR.
  • SAP : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 282 à 284 EUR.
  • TotalEnergies : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 53 EUR. Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 60 à 57 EUR.