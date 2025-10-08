- Aixtron : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 13,40 EUR.
- Amrize : Wells Fargo démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 57 USD.
- Arkema : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 65 à 55 EUR.
- BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 96 à 92 EUR.
- Bonduelle : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 7,80 à 9 EUR.
- Crédit Agricole : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.
- CTT-Correios de Portugal : AS Independent Research passe de vendre à neutre avec un objectif de cours de 6,55 EUR.
- Euronext : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 170 EUR à 160 EUR.
- Harvia : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 40 EUR.
- Innate Pharma : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2,49 à 2,23 EUR.
- KBC Groupe : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 72,40 à 101,20 EUR.
- Landis+Gyr Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 58 à 61 CHF.
- Metlen Energy & Metals : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 48 EUR.
- Metso Outotec : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11,40 EUR à 13,50 EUR.
- Nanobiotix : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 17 à 25 EUR.
- Netcompany Group : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 DKK à 300 DKK.
- Nokia : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,10 EUR à 4,70 EUR.
- Primary Health Properties : Barclays reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 110 GBX.
- PSP Swiss Property : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 135 CHF.
- Rémy Cointreau : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 72 à 74 EUR.
- Sandvik : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 230 à 310 SEK.
- Sanofi : Guggenheim reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 104 à 101 EUR.
- Scor : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29,10 à 29,40 EUR.
- Shell : Wolfe Research passe de surperformance à performance de marché.
- Sotkamo Silver : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 1 à 1,50 SEK.
- Swiss Prime Site : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 102 à 118 CHF.
- UBS Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 36 CHF.
- Valiant : Octavian AG démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 156 CHF.
- VITEC : DNB Carnegie passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 375 SEK à 445 SEK.
Avis d'analystes du jour : objectifs réduits sur BNP et Sanofi, du soutien pour Rémy Cointreau, Amrize et Nanobiotix
Changements de recommandation notables pour Sandvik (JP Morgan), Nokia (DNB Carnegie), Swiss Prime Site (Barclays) et VITEC (DNB Carnegie), tous revus à l'achat ou surpondérer. Citi relève fortement son objectif sur KBC Groupe, de 72,40 à 101,20 EUR. Bernstein initie Metlen Energy à performance de marché.
Publié le 08/10/2025 à 08:32