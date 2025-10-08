  • Aixtron : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 13,40 EUR.
  • Amrize : Wells Fargo démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 57 USD.
  • Arkema : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 65 à 55 EUR.
  • BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 96 à 92 EUR.
  • Bonduelle : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 7,80 à 9 EUR.
  • Crédit Agricole : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.
  • CTT-Correios de Portugal : AS Independent Research passe de vendre à neutre avec un objectif de cours de 6,55 EUR.
  • Euronext : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 170 EUR à 160 EUR.
  • Harvia : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 40 EUR.
  • Innate Pharma : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2,49 à 2,23 EUR.
  • KBC Groupe : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 72,40 à 101,20 EUR.
  • Landis+Gyr Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 58 à 61 CHF.
  • Metlen Energy & Metals : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 48 EUR.
  • Metso Outotec : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11,40 EUR à 13,50 EUR.
  • Nanobiotix : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 17 à 25 EUR.
  • Netcompany Group : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 DKK à 300 DKK.
  • Nokia : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,10 EUR à 4,70 EUR.
  • Primary Health Properties : Barclays reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 110 GBX.
  • PSP Swiss Property : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 135 CHF.
  • Rémy Cointreau : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 72 à 74 EUR.
  • Sandvik : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 230 à 310 SEK.
  • Sanofi : Guggenheim reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 104 à 101 EUR.
  • Scor : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29,10 à 29,40 EUR.
  • Shell : Wolfe Research passe de surperformance à performance de marché.
  • Sotkamo Silver : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 1 à 1,50 SEK.
  • Swiss Prime Site : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 102 à 118 CHF.
  • UBS Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 36 CHF.
  • Valiant : Octavian AG démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 156 CHF.
  • VITEC : DNB Carnegie passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 375 SEK à 445 SEK.