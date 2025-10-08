Quand est-ce qu'on gagne des sous avec l'IA ?

Je n'avais pas prévu de parler à nouveau ce matin des relations un peu trop entremêlées des fournisseurs, des clients, des actionnaires et des donneurs d'ordres du boom de l'intelligence artificielle. Ça aurait fait trois fois en une semaine, ce qui serait excessif et m'aurait fait passer pour un gros flemmard qui fait du réchauffé. Mais bon, il va falloir remettre le sujet sur la table, signe que c'était plutôt bien vu quand même. Oui, parfois, il faut s'autocongratuler, surtout quand on commence si tôt que personne n'est là pour le faire à votre place. Et surtout après l'analogie douteuse que je vais m'autofliger juste après.