Gros bazar autour du dollar

L'accès de faiblesse du billet vert, accentué par une petite phrase de Donald Trump, apporte une couche de complexité additionnelle à un contexte financier qui n'en manquait déjà pas. Ce bouleversement intervient au moment où la Fed va probablement annoncer un statu quo sur ses taux ce soir, tandis que des poids-lourds de la cote comme ASML, LVMH, Microsoft, Meta et Tesla publient leurs résultats.