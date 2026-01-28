  • Atlas Copco : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 195 SEK à 200 SEK.
  • Ahold Delhaize : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 39 EUR.
  • Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 255 à 240 EUR.
  • Allreal Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 173 à 210 CHF.
  • Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,40 à 34,30 EUR.
  • Belimo Holding : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 989 à 1038 CHF.
  • Compagnie Des Alpes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 30,60 EUR.
  • Engie : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,70 EUR à 27 EUR.
  • Evli : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.
  • Forvia (Ex-Faurecia) : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 8,50 EUR à 10,50 EUR.
  • Getinge : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 245 SEK à 240 SEK.
  • Hensoldt : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 82 EUR.
  • Intershop Holding : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 163 à 170 CHF.
  • Inventiva : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3 EUR à 7,50 EUR. Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 18 USD.
  • Ipsen : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 155 EUR.
  • KBC Groupe : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 125 à 135 EUR.
  • Kuehne Und Nagel International : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 145 à 150 CHF.
  • LVMH : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 715 à 705 EUR.
  • Mobimo Holding : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 308 à 330 CHF.
  • Neste : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 20,50 à 23 EUR.
  • PSP Swiss Property : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 148 à 162 CHF.
  • Rio Tinto : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6090 GBX à 6230 GBX.
  • Siegfried Holding : Octavian AG passe de sous revue à acheter avec un objectif de cours de 125 CHF.
  • Société Générale : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 68 à 77 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 63 à 78 EUR.
  • Solvay : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 26 EUR.
  • Swiss Prime Site : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 106 CHF à 125 CHF.
  • Tecnotree : Inderes passe d'alléger à conserver avec un objectif de cours relevé de 4,50 EUR à 5,70 EUR.
  • Teleperformance : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 92 EUR à 55 EUR.
  • Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,50 à 1,30 EUR.