- Atlas Copco : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 195 SEK à 200 SEK.
- Ahold Delhaize : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 39 EUR.
- Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 255 à 240 EUR.
- Allreal Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 173 à 210 CHF.
- Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,40 à 34,30 EUR.
- Belimo Holding : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 989 à 1038 CHF.
- Compagnie Des Alpes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 30,60 EUR.
- Engie : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,70 EUR à 27 EUR.
- Evli : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 8,50 EUR à 10,50 EUR.
- Getinge : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 245 SEK à 240 SEK.
- Hensoldt : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 82 EUR.
- Intershop Holding : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 163 à 170 CHF.
- Inventiva : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3 EUR à 7,50 EUR. Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 18 USD.
- Ipsen : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 155 EUR.
- KBC Groupe : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 125 à 135 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 145 à 150 CHF.
- LVMH : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 715 à 705 EUR.
- Mobimo Holding : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 308 à 330 CHF.
- Neste : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 20,50 à 23 EUR.
- PSP Swiss Property : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 148 à 162 CHF.
- Rio Tinto : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6090 GBX à 6230 GBX.
- Siegfried Holding : Octavian AG passe de sous revue à acheter avec un objectif de cours de 125 CHF.
- Société Générale : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 68 à 77 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 63 à 78 EUR.
- Solvay : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 26 EUR.
- Swiss Prime Site : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 106 CHF à 125 CHF.
- Tecnotree : Inderes passe d'alléger à conserver avec un objectif de cours relevé de 4,50 EUR à 5,70 EUR.
- Teleperformance : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 92 EUR à 55 EUR.
- Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,50 à 1,30 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Airbus, Dassault Aviation, Thales et Safran
Morgan Stanley revalorise les acteurs français de la défense (Airbus, Dassault Aviation, Thales, Safran) et relève son opinion sur Hensoldt. Les objectifs sont relevés sur Ipsen, Alstom et Compagnie des Alpes, et réduits sur Worldline et Teleperformance.
Publié le 28/01/2026 à 08:42