  • Airbus : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 198 à 223 EUR.
  • Ayvens : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 11,10 EUR.
  • Bakkafrost : Norne Securities AS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 410 NOK à 500 NOK.
  • Bechtle : Cantor Fitzgerald passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 43 EUR.
  • Big Yellow Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1092 à 1191 GBX.
  • Bureau Veritas : Citi reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29,40 à 29,75 EUR. Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 36 à 34 EUR.
  • Clariane : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 5,55 à 5,10 EUR.
  • Dassault Systèmes : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 40 à 31,40 EUR.
  • EDP - Energias De Portugal : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4,65 EUR à 4,60 EUR.
  • EDP Renováveis : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 13,85 EUR à 12,95 EUR.
  • Eni : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,30 EUR à 16,50 EUR.
  • EQT : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 350 SEK.
  • EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 305 à 340 EUR.
  • Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 13,35 EUR à 14,20 EUR.
  • HOLCIM : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 72 à 77 CHF.
  • Hermès International : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2295 à 2270 EUR.
  • Imerys : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 22 EUR.
  • Kalmar : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 39 EUR.
  • Kemira : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 20,50 à 21,50 EUR.
  • Lonza Group : Bank Vontobel AG reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 690 à 700 CHF.
  • Nokia : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 6,60 EUR.
  • Partners Group Holding : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1290 CHF.
  • Puma : AlphaValue/Baader Europe initie la couverture avec une recommandation d'alléger et un objectif de cours de 22,20 EUR.
  • Rexel : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 28 à 38 EUR.
  • Sagax : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 233 SEK.
  • SGS : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95 à 103 CHF.
  • Sika : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 183 à 160 CHF. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 248 à 193 CHF.
  • Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.
  • Solvay : Berenberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 28 à 24 EUR.
  • Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,80 à 10,35 EUR.
  • Vinci : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 173 à 180 EUR.
  • Virbac : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 409 EUR.