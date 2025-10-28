- Airbus : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 198 à 223 EUR.
- Ayvens : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 11,10 EUR.
- Bakkafrost : Norne Securities AS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 410 NOK à 500 NOK.
- Bechtle : Cantor Fitzgerald passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 43 EUR.
- Big Yellow Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1092 à 1191 GBX.
- Bureau Veritas : Citi reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29,40 à 29,75 EUR. Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 36 à 34 EUR.
- Clariane : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 5,55 à 5,10 EUR.
- Dassault Systèmes : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 40 à 31,40 EUR.
- EDP - Energias De Portugal : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4,65 EUR à 4,60 EUR.
- EDP Renováveis : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 13,85 EUR à 12,95 EUR.
- Eni : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,30 EUR à 16,50 EUR.
- EQT : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 350 SEK.
- EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 305 à 340 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 13,35 EUR à 14,20 EUR.
- HOLCIM : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 72 à 77 CHF.
- Hermès International : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2295 à 2270 EUR.
- Imerys : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 22 EUR.
- Kalmar : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 39 EUR.
- Kemira : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 20,50 à 21,50 EUR.
- Lonza Group : Bank Vontobel AG reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 690 à 700 CHF.
- Nokia : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 6,60 EUR.
- Partners Group Holding : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1290 CHF.
- Puma : AlphaValue/Baader Europe initie la couverture avec une recommandation d'alléger et un objectif de cours de 22,20 EUR.
- Rexel : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 28 à 38 EUR.
- Sagax : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 233 SEK.
- SGS : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95 à 103 CHF.
- Sika : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 183 à 160 CHF. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 248 à 193 CHF.
- Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.
- Solvay : Berenberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 28 à 24 EUR.
- Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,80 à 10,35 EUR.
- Vinci : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 173 à 180 EUR.
- Virbac : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 409 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Airbus et EssilorLuxottica et réduits sur Imerys, Clariane et Soitec
Jefferies passe à l'achat sur Nokia avec un objectif relevé à 6,60 EUR. Bernstein relève nettement sa cible sur Airbus (+25 EUR) et initie Virbac à performance de marché.
Publié le 28/10/2025 à 08:29