Les arbres boursiers continuent à monter jusqu'au ciel

Plus Wall Street enchaîne les records, plus les investisseurs font référence aux années 1990, celles qui avaient abouti à l'éclatement de la fameuse "bulle internet". Mais les choses ne sont-elles pas différentes cette fois-ci ? Quelle que soit la réponse, la perspective d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis, la baisse des taux de la Fed, la qualité des résultats d'entreprises et les milliards d'investissement dans l'IA continuent à alimenter l'appétit des financiers, qui ont même commencé à lâcher leur pari sur l'or pour racheter du Nvidia.