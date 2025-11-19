- Amplifon : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 15 EUR.
- AMS-Osram : Research Partners AG passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 9 CHF à 4,30 CHF.
- Amundi : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60 à 65 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Wells Fargo démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 75 USD.
- Aperam : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 32,30 à 31,50 EUR.
- Aramis Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9 à 7 EUR.
- ArcelorMittal : Landesbank Baden-Württemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 26 à 32 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 à 180 CHF.
- Demant : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 250 DKK.
- Enel : RBC Capital passe de performance de secteur à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 7,80 EUR à 8 EUR.
- GN Store Nord : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 110 DKK.
- Helleniq Energy Holdings : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 6,60 EUR à 8,50 EUR.
- KBC Groupe : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 128 à 130 EUR.
- Marr : Equita SIM passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 10,40 EUR.
- Naturgy : Renta 4 SAB passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 26,10 EUR à 29,80 EUR.
- Rheinmetall : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2200 à 2350 EUR.
- Roche Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 280 à 288 CHF. Intron Health maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 330 à 370 CHF.
- Siemens Energy : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 130 EUR.
- Sika : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 à 210 CHF.
- SMA Solar Technology : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 22 à 39 EUR.
- Sonova Holding : RBC Capital démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 250 CHF.
- Subsea 7 : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 NOK à 215 NOK.
- Swiss Life : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 931 à 862 CHF.
- Tamburi Investment Partners : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 12,50 EUR.
- Worldline : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,60 à 1,70 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Amundi, Arcelor et Rheinmetall, Worldline et AMS sabrés
Dégradation marquée pour AMS-Osram, dégradée à vendre par Research Partners avec un objectif divisé par deux. Jefferies relève nettement sa cible sur SMA Solar (+77%) et initie Tamburi à l'achat. Plusieurs hausses d'objectifs notables, dont Roche, Siemens Energy, Rheinmetall et Naturgy.
Publié le 19/11/2025 à 08:33