  • Accor : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 58 EUR à 60 EUR.
  • Amadeus It Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 à 65 EUR.
  • AMS-Osram : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,30 CHF à 21 CHF.
  • Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 83 à 86,20 EUR.
  • Argenx : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 830 à 850 EUR.
  • BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 104 à 105 EUR.
  • BP PLC : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 700 GBX.
  • D'Amico International Shipping : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 9,10 à 9,20 EUR.
  • EDP Renováveis : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,90 à 15,90 EUR.
  • Elia Group : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 145 à 150 EUR.
  • Equinor : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 410 NOK à 415 NOK.
  • Eurofins : Bank of America passe de neutre à sousperformance.
  • GSK : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 54,70 USD à 55,40 USD.
  • GTT : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 150 à 177 EUR.
  • Intesa Sanpaolo : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 6,80 EUR à 6,60 EUR.
  • Legrand : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 165 à 175 EUR.
  • Maire : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 14 à 16 EUR.
  • Rheinmetall : MP Capital Markets passe à acheter de conserver et réduit l'objectif de cours de 1700 EUR à 1550 EUR.
  • Safran : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 360 EUR à 355 EUR.
  • Sagax : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 207 SEK à 193 SEK.
  • Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,60 à 36,50 EUR.
  • Vallourec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 20 à 24 EUR.
  • Ypsomed Holding : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 360 CHF.