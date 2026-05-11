- Accor : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 58 EUR à 60 EUR.
- Amadeus It Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 à 65 EUR.
- AMS-Osram : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,30 CHF à 21 CHF.
- Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 83 à 86,20 EUR.
- Argenx : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 830 à 850 EUR.
- BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 104 à 105 EUR.
- BP PLC : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 700 GBX.
- D'Amico International Shipping : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 9,10 à 9,20 EUR.
- EDP Renováveis : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,90 à 15,90 EUR.
- Elia Group : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 145 à 150 EUR.
- Equinor : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 410 NOK à 415 NOK.
- Eurofins : Bank of America passe de neutre à sousperformance.
- GSK : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 54,70 USD à 55,40 USD.
- GTT : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 150 à 177 EUR.
- Intesa Sanpaolo : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 6,80 EUR à 6,60 EUR.
- Legrand : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 165 à 175 EUR.
- Maire : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 14 à 16 EUR.
- Rheinmetall : MP Capital Markets passe à acheter de conserver et réduit l'objectif de cours de 1700 EUR à 1550 EUR.
- Safran : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 360 EUR à 355 EUR.
- Sagax : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 207 SEK à 193 SEK.
- Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,60 à 36,50 EUR.
- Vallourec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 20 à 24 EUR.
- Ypsomed Holding : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 360 CHF.
Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Legrand, Accor et Vallourec
Pour démarrer la semaine, Morgan Stanley se penche sur les parapétrolières. Rheinmetall fait moins rêver et Amadeus séduit.
Publié le 11/05/2026 à 08:29
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LEGRAND
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ACCOR
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VALLOUREC
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RHEINMETALL AG
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BNP PARIBAS
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