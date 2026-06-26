Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Renault, Galderma et Legrand

Matinée d'objectifs revus à la hausse, de Ferrari à Schindler en passant par Legrand, BE Semi et Lisi.

Accor : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 52 EUR.

ABB Ltd : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 à 88 CHF.

BE Semiconductor : KBC Securities passe de conserver à alléger avec un objectif de cours relevé de 150 à 225 EUR.

Bell Food Group : Research Partners AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 260 CHF.

Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 21 EUR.

Ferrari : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 350 à 380 EUR.

Galderma : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 à 205 CHF.

Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1821 à 1700 EUR.

Indutrade : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 216 SEK à 229 SEK.

Inwit : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 7,30 EUR.

Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 EUR à 68 EUR.

Legrand : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 180 à 190 EUR.

MPC Container Ships : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 20 NOK à 31 NOK.

Puma : Grupo Santander démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 28,40 EUR.

Renault : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 EUR.

Rexel : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 41,80 à 44,50 EUR.

Schindler Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 CHF.

Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 38,50 à 41 EUR.

Sopra Steria Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 244 à 229 EUR.

Spie : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 à 50 EUR.

Telecom Italia : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 8 EUR.

TKH Group : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 42 à 62 EUR.