- Accor : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 52 EUR.
- ABB Ltd : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 à 88 CHF.
- BE Semiconductor : KBC Securities passe de conserver à alléger avec un objectif de cours relevé de 150 à 225 EUR.
- Bell Food Group : Research Partners AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 260 CHF.
- Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 21 EUR.
- Ferrari : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 350 à 380 EUR.
- Galderma : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 à 205 CHF.
- Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1821 à 1700 EUR.
- Indutrade : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 216 SEK à 229 SEK.
- Inwit : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 7,30 EUR.
- Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 EUR à 68 EUR.
- Legrand : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 180 à 190 EUR.
- MPC Container Ships : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 20 NOK à 31 NOK.
- Puma : Grupo Santander démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 28,40 EUR.
- Renault : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 EUR.
- Rexel : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 41,80 à 44,50 EUR.
- Schindler Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 CHF.
- Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 38,50 à 41 EUR.
- Sopra Steria Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 244 à 229 EUR.
- Spie : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 à 50 EUR.
- Telecom Italia : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 8 EUR.
- TKH Group : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 42 à 62 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Renault, Galderma et Legrand
Matinée d'objectifs revus à la hausse, de Ferrari à Schindler en passant par Legrand, BE Semi et Lisi.
Publié le 26/06/2026 à 08:40