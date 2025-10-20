- Airbus : Berenberg reste à conserver avec un objectif relevé de 140 à 200 EUR.
- Athens International Airport : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 10,10 EUR à 9,60 EUR.
- Aéroports De Paris : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 131 à 139 EUR.
- Bonheur : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 250 NOK.
- Billerud : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 115 SEK.
- Cicor Technologies : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 215 CHF.
- Comet Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 260 à 225 CHF.
- Deutsche Bank : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 33 EUR.
- Ems-Chemie Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 695 à 640 CHF.
- EssilorLuxottica : Landesbank Baden-Württemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 à 305 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 305 à 345 EUR.
- Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 157 EUR à 139 EUR.
- Fraport : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 76 à 82 EUR.
- Hennes & Mauritz : Baptista Research passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 139,30 à 176,30 SEK.
- Ithaca Energy : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 145 à 220 GBX.
- Lifco : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 438,30 SEK à 413,80 SEK.
- Metsä Board : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 EUR à 2,80 EUR.
- Nestlé : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 89 à 91 CHF.
- Rolls-Royce : Berenberg passe de vendre à conserver avec un objectif relevé de 240 à 1080 GBX.
- Safran : Berenberg reste à l'achat avec un objectif relevé de 235 à 350 EUR.
- Sandvik : Baptista Research passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 239,50 SEK à 314,70 SEK.
- Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 224 à 246 EUR.
- Siltronic : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 45 à 75 EUR.
- Tomra Systems : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 130 à 150 NOK.
- TotalEnergies : Piper Sandler maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 68 à 69 USD.
- Warehouses De Pauw : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,50 à 26,90 EUR.
- Wise : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1250 GBX à 1390 GBX.
- Worldline : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,60 à 2,60 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Safran, EssilorLuxottica et Sartorius Stedim Biotech
Berenberg relève fortement son objectif sur Airbus (+43%) et passe de vendre à conserver sur Rolls-Royce, avec un objectif porté de 240 à 1080 GBX. Barclays et Landesbank Baden-Württemberg rehaussent leurs cibles sur EssilorLuxottica. Morgan Stanley modifie ses vues opposées sur ADP (surpondérer) et Fraport (neutre).
Publié le 20/10/2025 à 08:29