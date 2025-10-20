  • Airbus : Berenberg reste à conserver avec un objectif relevé de 140 à 200 EUR.
  • Athens International Airport : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 10,10 EUR à 9,60 EUR.
  • Aéroports De Paris : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 131 à 139 EUR.
  • Bonheur : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 250 NOK.
  • Billerud : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 115 SEK.
  • Cicor Technologies : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 215 CHF.
  • Comet Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 260 à 225 CHF.
  • Deutsche Bank : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 33 EUR.
  • Ems-Chemie Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 695 à 640 CHF.
  • EssilorLuxottica : Landesbank Baden-Württemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 à 305 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 305 à 345 EUR.
  • Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 157 EUR à 139 EUR.
  • Fraport : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 76 à 82 EUR.
  • Hennes & Mauritz : Baptista Research passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 139,30 à 176,30 SEK.
  • Ithaca Energy : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 145 à 220 GBX.
  • Lifco : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 438,30 SEK à 413,80 SEK.
  • Metsä Board : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 EUR à 2,80 EUR.
  • Nestlé : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 89 à 91 CHF.
  • Rolls-Royce : Berenberg passe de vendre à conserver avec un objectif relevé de 240 à 1080 GBX.
  • Safran : Berenberg reste à l'achat avec un objectif relevé de 235 à 350 EUR.
  • Sandvik : Baptista Research passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 239,50 SEK à 314,70 SEK.
  • Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 224 à 246 EUR.
  • Siltronic : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 45 à 75 EUR.
  • Tomra Systems : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 130 à 150 NOK.
  • TotalEnergies : Piper Sandler maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 68 à 69 USD.
  • Warehouses De Pauw : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,50 à 26,90 EUR.
  • Wise : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1250 GBX à 1390 GBX.
  • Worldline : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,60 à 2,60 EUR.