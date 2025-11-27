- Bravida Holding : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 100 SEK.
- Compass Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2750 GBX à 3000 GBX.
- Covivio : JP Morgan passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours de 68 EUR.
- Derwent London : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 2400 GBX à 2100 GBX.
- Deutsche Börse : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 246 à 292 EUR.
- Eiffage : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 157 EUR.
- Elisa : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 58 à 43 EUR.
- Elekta : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 52 SEK à 65 SEK.
- Gecina : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 104 EUR à 95 EUR.
- Grand City Properties : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 12,50 EUR à 11,80 EUR.
- Id Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 520 à 530 EUR.
- Instalco : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 25 SEK.
- Klépierre : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 39 EUR.
- SES S.A : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6 EUR.
- Sodexo : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 61 à 52 EUR.
- Soitec : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 40 EUR à 33 EUR.
- Tag Immobilien : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 17 à 18,20 EUR.
- Titan : Wood & Company Financial Services maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 50 à 57,30 EUR.
- Trigano : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 202 à 210 EUR.
- Unibail-Rodamco-Westfield : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 96 EUR à 105 EUR.
- Wienerberger : Erste Group passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 35,70 EUR à 36,60 EUR.
- Wolters Kluwer : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 132 à 108 EUR.
Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Unibail, Trigano et ID Logistics, Sodexo arbitré en faveur de Compass
Deutsche Börse gagne un soutien chez JP Morgan, qui relève son objectif à 292 EUR. Citi repasse à l'achat sur Compass Group avec un objectif porté à 3000 GBX. A l'inverse, Sodexo et Elisa subissent des rétrogradations accompagnées de baisses d'objectifs.
Publié le 27/11/2025 à 08:28