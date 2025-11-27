  • Bravida Holding : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 100 SEK.
  • Compass Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2750 GBX à 3000 GBX.
  • Covivio : JP Morgan passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours de 68 EUR.
  • Derwent London : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 2400 GBX à 2100 GBX.
  • Deutsche Börse : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 246 à 292 EUR.
  • Eiffage : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 157 EUR.
  • Elisa : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 58 à 43 EUR.
  • Elekta : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 52 SEK à 65 SEK.
  • Gecina : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 104 EUR à 95 EUR.
  • Grand City Properties : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 12,50 EUR à 11,80 EUR.
  • Id Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 520 à 530 EUR.
  • Instalco : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 25 SEK.
  • Klépierre : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 39 EUR.
  • SES S.A : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6 EUR.
  • Sodexo : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 61 à 52 EUR.
  • Soitec : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 40 EUR à 33 EUR.
  • Tag Immobilien : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 17 à 18,20 EUR.
  • Titan : Wood & Company Financial Services maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 50 à 57,30 EUR.
  • Trigano : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 202 à 210 EUR.
  • Unibail-Rodamco-Westfield : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 96 EUR à 105 EUR.
  • Wienerberger : Erste Group passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 35,70 EUR à 36,60 EUR.
  • Wolters Kluwer : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 132 à 108 EUR.