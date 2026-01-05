Avis d'analystes du jour : objectifs revus en baisse sur Arkema et Legrand, Pandora sanctionnée

Bernstein se montre très optimiste sur ASML en visant 1300 EUR et passe à surperformance sur Pirelli, tandis que Vestas et Johnson Matthey bénéficient d'avis à l'achat. A l'opposé, Pandora subit une dégradation assortie d'une forte coupe d'objectif, et Morgan Stanley réduit la mire sur plusieurs valeurs de la chimie comme Arkema et Lanxess.

Altri : AS Independent Research passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 5,65 EUR à 4,70 EUR.

Antin Infrastructure Partners : Citi reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 12,20 à 12,10 EUR.

Arkema : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 90 à 78 EUR.

ASML Holding : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 800 à 1300 EUR.

Athens International Airport : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 11 à 10,70 EUR.

BE Semiconductor Industries : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 169 à 165 EUR.

BPER Banca : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 13,90 EUR.

Clariant : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,90 à 8,30 CHF.

Continental : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 50 à 66 EUR.

CTT-Correios de Portugal : AS Independent Research passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 6,55 EUR à 6,50 EUR.

Evonik Industries : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 15 à 14,70 EUR.

Johnson Matthey : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2050 à 2550 GBX.

Lanxess : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34 à 26 EUR.

Lassila & Tikanoja : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 10,50 EUR à 2,70 EUR.

Legrand : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 140 à 138 EUR.

Lonza : Octavian AG reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 675 à 670 CHF.

Luotea : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 10,50 EUR à 2,70 EUR.

Munters : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 205 SEK.

Pandora : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1250 DKK à 740 DKK.

Partners Group Holding : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 1190 CHF.

Pirelli & C. : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5,20 EUR à 7 EUR.

Redeia Corporacion : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 15 EUR.

Sanofi : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 59 USD (pour l'ADR).

Tikehau Capital : Citi reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 20,70 à 19,20 EUR.

Vestas : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 149 DKK à 205 DKK.



Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.