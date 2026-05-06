Avis d'analystes du jour : Oddo aime Bouygues, BNP aime Nexans

Les dossiers Nexans et Bouygues suscitent toujours de l'appétit du côté des brokers. Bernstein fait une mise à jour sur les foncières et AB Inbev a séduit avec ses derniers trimestriels.

Aker Solutions : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 48 à 45 NOK.

Anheuser-Busch Inbev : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 59 à 73 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 78 EUR à 85 EUR.

Autostore Holdings : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à accumuler avec un objectif de cours relevé de 10,20 NOK à 13,60 NOK.

BASF : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 51 à 56 EUR.

Bouygues : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 61 EUR.

Bureau Veritas : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 à 29 EUR.

DHL Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 60 à 52 EUR.

Ferrari : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 410 à 402 USD.

Galenica : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 85 CHF.

Gecina : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 95 à 92 EUR.

JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 20,70 EUR.

Kuehne Und Nagel International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 220 CHF.

Nexans : BNP Paribas reprend le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 185 EUR.

Noho Partners : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 8,60 EUR.

Partners Group Holding : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1250 à 1100 CHF.

Prysmian : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 130 EUR.

Puig Brands : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 23 à 18,50 EUR.

Saint-Gobain : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 120 EUR à 105 EUR.

Standard Chartered : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 1700 GBX à 2000 GBX.

Technip Energies : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43 à 45 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 123 à 127 EUR.