Avis d'analystes du jour : Oxcap aime la défense, Schneider et ST revalorisées

HSBC s'emballe sur STMicroelectronics, dont l'objectif bondit de 53 à 84 EUR et coupe à l'inverse EssilorLuxottica de 340 à 200 EUR tout en restant à l'achat. Oxcap Analytics débarque en force sur la défense européenne, avec des suivis ouverts à surpondérer sur BAE Systems, Saab, Thales et Leonardo.

BAE Systems : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 23 500 GBX.

Biohit Oyj : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 3,50 EUR.

Compagnie Financière Richemont : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 185 à 215 CHF.

Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 82 à 80 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 EUR.

Essilorluxottica : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 340 EUR à 200 EUR.

KPN: Kepler Cheuvreux passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,30 EUR à 5,30 EUR.

L'Oréal : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 440 à 445 EUR.

Leonardo : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 60 EUR.

Nestle : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 CHF.

Ponsse: DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,80 EUR à 23,50 EUR.

Puig Brands : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20,50 EUR.

Rexel : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 42,50 EUR.

Rheinmetall : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 1 000 EUR.

Saab : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 755 SEK.

Schneider Electric : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 340 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 300 à 315 EUR.

Solvay : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.

STMicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53 à 84 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 48 à 71,50 EUR.

Thales : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 325 EUR.