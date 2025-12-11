  • Airbus : President Capital Management Corp maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 57 à 64 USD.
  • Aker Bp : JP Morgan passe de neutre à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 258 NOK à 226 NOK.
  • Alcon : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 79 CHF.
  • Anheuser-Busch Inbev : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88 à 94 EUR.
  • Argenx : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1028 à 1248 USD.
  • Arkema : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 80 EUR à 70 EUR.
  • Banco De Sabadell : Renta 4 SAB passe de sous revue à surperformance avec un objectif de cours de 3,78 EUR.
  • Bankinter : BNP Paribas passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 14,50 EUR.
  • Clariant : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 12 CHF à 7,80 CHF.
  • Delivery Hero : Cantor Fitzgerald passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 14 à 21,50 EUR.
  • Elekta : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 61 à 66 SEK.
  • Engie : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22 à 25,70 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 22 à 24 EUR.
  • Eutelsat Communications : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 2,30 EUR.
  • Essilorluxottica : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 296 à 339 EUR.
  • Evolution : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1065 SEK à 630 SEK.
  • Iberdrola : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,60 à 19,20 EUR.
  • Kion Group : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 73 EUR.
  • Kitron : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 NOK à 80 NOK.
  • Lloyds Banking Group : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 97 GBX à 103 GBX.
  • LVMH : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 560 à 580 EUR.
  • Northumbrian Water : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 665 à 685 GBX.
  • Pernod Ricard : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 92 à 102 EUR.
  • Rheinmetall : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1980 à 2050 EUR.
  • RS GROUP : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 630 GBX à 747 GBX.
  • Serco Group : JP Morgan passe de notation suspendue à neutre avec un objectif de cours de 278 GBX.
  • Solvay : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 27 EUR à 26 EUR.
  • Stabilus : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 25 à 16,50 EUR.
  • Var Energi : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 34 à 36 NOK.