- Airbus : President Capital Management Corp maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 57 à 64 USD.
- Aker Bp : JP Morgan passe de neutre à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 258 NOK à 226 NOK.
- Alcon : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 79 CHF.
- Anheuser-Busch Inbev : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88 à 94 EUR.
- Argenx : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1028 à 1248 USD.
- Arkema : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 80 EUR à 70 EUR.
- Banco De Sabadell : Renta 4 SAB passe de sous revue à surperformance avec un objectif de cours de 3,78 EUR.
- Bankinter : BNP Paribas passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 14,50 EUR.
- Clariant : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 12 CHF à 7,80 CHF.
- Delivery Hero : Cantor Fitzgerald passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 14 à 21,50 EUR.
- Elekta : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 61 à 66 SEK.
- Engie : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22 à 25,70 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 22 à 24 EUR.
- Eutelsat Communications : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 2,30 EUR.
- Essilorluxottica : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 296 à 339 EUR.
- Evolution : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1065 SEK à 630 SEK.
- Iberdrola : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,60 à 19,20 EUR.
- Kion Group : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 73 EUR.
- Kitron : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 NOK à 80 NOK.
- Lloyds Banking Group : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 97 GBX à 103 GBX.
- LVMH : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 560 à 580 EUR.
- Northumbrian Water : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 665 à 685 GBX.
- Pernod Ricard : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 92 à 102 EUR.
- Rheinmetall : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1980 à 2050 EUR.
- RS GROUP : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 630 GBX à 747 GBX.
- Serco Group : JP Morgan passe de notation suspendue à neutre avec un objectif de cours de 278 GBX.
- Solvay : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 27 EUR à 26 EUR.
- Stabilus : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 25 à 16,50 EUR.
- Var Energi : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 34 à 36 NOK.
Avis d'analystes du jour : Pernod Ricard revient pour l'apéro, encore de la place sur Rheinmetall et sur ArgenX
Pernod Ricard est relevé à surpondérer chez Barclays, tandis que Citi abaisse Clariant et Evolution à neutre avec des objectifs nettement réduits. Rheinmetall, RS Group et Var Energi bénéficient d'améliorations d'opinion accompagnées de hausses d'objectifs. Engie reçoit deux relèvements de cible, jusqu'à 25,70 EUR chez Jefferies.
Publié le 11/12/2025 à 08:31