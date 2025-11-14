  • Alstom : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26 EUR à 27 EUR.
  • ArcelorMittal : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 38 à 39 EUR.
  • Arkema : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 49 EUR.
  • Banca Monte Dei Paschi Di Siena : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 9,16 à 10,10 EUR.
  • Banco Bpm : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 13,15 EUR à 13,28 EUR.
  • BPER Banca : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 11,55 EUR à 11,60 EUR.
  • Edenred : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 40 EUR à 34 EUR.
  • Eiffage : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 à 131 EUR.
  • Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 20,40 à 22,30 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 EUR.
  • Fortum Oyj : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 15 à 18 EUR.
  • Geberit : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 600 à 650 CHF.
  • Intesa Sanpaolo : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6,52 EUR à 6,46 EUR.
  • KBC Groupe : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 106 à 110 EUR.
  • Logitech International : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 115 CHF.
  • Mediobanca : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 19,29 EUR à 21,75 EUR.
  • Nordic Semiconductor : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 140 NOK.
  • Orsted : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 120 DKK à 145 DKK.
  • Pluxee : Deutsche Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 33 à 23 EUR.
  • Rexel : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 39,50 EUR.
  • Shell : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 79,20 à 80 USD.
  • Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 63 EUR à 68 EUR.
  • Sonae : AS Independent Research passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 1,25 EUR.
  • Técnicas Reunidas : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 30 à 36 EUR.
  • Worldline : Autonomous Research maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3,40 EUR à 2 EUR.