- Alstom : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26 EUR à 27 EUR.
- ArcelorMittal : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 38 à 39 EUR.
- Arkema : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 49 EUR.
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 9,16 à 10,10 EUR.
- Banco Bpm : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 13,15 EUR à 13,28 EUR.
- BPER Banca : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 11,55 EUR à 11,60 EUR.
- Edenred : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 40 EUR à 34 EUR.
- Eiffage : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 à 131 EUR.
- Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 20,40 à 22,30 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 EUR.
- Fortum Oyj : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 15 à 18 EUR.
- Geberit : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 600 à 650 CHF.
- Intesa Sanpaolo : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6,52 EUR à 6,46 EUR.
- KBC Groupe : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 106 à 110 EUR.
- Logitech International : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 115 CHF.
- Mediobanca : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 19,29 EUR à 21,75 EUR.
- Nordic Semiconductor : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 140 NOK.
- Orsted : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 120 DKK à 145 DKK.
- Pluxee : Deutsche Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 33 à 23 EUR.
- Rexel : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 39,50 EUR.
- Shell : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 79,20 à 80 USD.
- Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 63 EUR à 68 EUR.
- Sonae : AS Independent Research passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 1,25 EUR.
- Técnicas Reunidas : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 30 à 36 EUR.
- Worldline : Autonomous Research maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3,40 EUR à 2 EUR.
Avis d'analystes du jour : Pluxee dégradée par DB, JPM revient sur Rexel, Worldline rabotée
Rexel gagne le soutien de JP Morgan avec un relèvement marqué de l'objectif à 39,50 EUR. Pluxee déçoit Deutsche Bank, qui abaisse sa recommandation et son objectif. Orsted et Mediobanca bénéficient de revirements positifs, tandis que Worldline continue de voir ses perspectives se dégrader.
Publié le 14/11/2025 à 08:38