- Amundi : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 63 à 71 EUR.
- Antin Infrastructure Partners : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 12,80 à 13,30 EUR.
- Axa : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 46,50 à 47 EUR.
- Aéroports De Paris : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 130 à 135 EUR.
- Compagnie Des Alpes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 25 à 28,50 EUR.
- Epiroc : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 215 à 240 SEK.
- EQT : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 358 à 399 SEK.
- Euronext : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 151 à 154 EUR.
- Ferrari : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 425 à 420 EUR.
- Holcim : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 74 à 78 CHF.
- Hellofresh : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 8,30 EUR à 5,50 EUR.
- Magnum Ice Cream : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 14 EUR. Kempen démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 15 EUR.
- Man Group : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 209 à 256 GBX.
- Novartis : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 124 à 125 CHF.
- Partners Group Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1283 à 1125 CHF.
- Relx Plc : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 4072 GBX à 3700 GBX.
- Royal Bam Group : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,85 EUR à 9,52 EUR.
- Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 73,60 EUR à 56,30 EUR.
- Swiss Re : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 169,80 CHF à 137,64 CHF.
- Vivendi : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,80 EUR.
- Wallenius Wilhelmsen : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 120 NOK.
- Wolters Kluwer : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 125 EUR.
Avis d'analystes du jour : premières recos sur Magnum, Amundi revalorisé et coup de sabre sur Hellofresh et Sodexo
EQT, Man Group et Wolters Kluwer bénéficient d'un relèvement de recommandation par JP Morgan et Deutsche Bank. Citi dégrade Swiss Re à neutre avec un objectif réduit à 137,64 CHF, tandis que Morgan Stanley passe Hellofresh à souspondérer avec un objectif ramené à 5,50 EUR. Royal Bam Group progresse de vendre à alléger avec un objectif fortement relevé.
Publié le 09/12/2025 à 08:35