  • Amundi : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 63 à 71 EUR.
  • Antin Infrastructure Partners : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 12,80 à 13,30 EUR.
  • Axa : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 46,50 à 47 EUR.
  • Aéroports De Paris : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 130 à 135 EUR.
  • Compagnie Des Alpes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 25 à 28,50 EUR.
  • Epiroc : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 215 à 240 SEK.
  • EQT : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 358 à 399 SEK.
  • Euronext : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 151 à 154 EUR.
  • Ferrari : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 425 à 420 EUR.
  • Holcim : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 74 à 78 CHF.
  • Hellofresh : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 8,30 EUR à 5,50 EUR.
  • Magnum Ice Cream : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 14 EUR. Kempen démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 15 EUR.
  • Man Group : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 209 à 256 GBX.
  • Novartis : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 124 à 125 CHF.
  • Partners Group Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1283 à 1125 CHF.
  • Relx Plc : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 4072 GBX à 3700 GBX.
  • Royal Bam Group : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,85 EUR à 9,52 EUR.
  • Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 73,60 EUR à 56,30 EUR.
  • Swiss Re : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 169,80 CHF à 137,64 CHF.
  • Vivendi : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,80 EUR.
  • Wallenius Wilhelmsen : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 120 NOK.
  • Wolters Kluwer : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 125 EUR.