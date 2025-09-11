- Adecco Group : Jefferies passe de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 24 CHF.
- Antin Infrastructure Partners : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 18 à 17,30 EUR.
- Ashtead Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 5900 à 5700 GBX.
- ASML : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 856,40 USD à 824,70 USD.
- Aurubis : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 90 à 110 EUR.
- Baloise Holding : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 210 à 220 CHF.
- Buzzi : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 45 à 54 EUR.
- De'Longhi : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 à 38 EUR.
- Dormakaba Holding : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 880 CHF.
- Givaudan : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 4150 à 3900 CHF.
- GRK Infra : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 14 EUR.
- HighCo : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 5 EUR.
- Holcim : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70 à 75 CHF.
- Hays : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 85 à 61 GBX.
- Inditex : Trigon Dom Maklerski passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 46 à 54 EUR.
- ISS : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 170 DKK à 240 DKK.
- Moncler : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 56 à 55 EUR.
- Prysmian : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 82 à 86 EUR.
- Relx : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 4410 à 3980 GBX.
- Sanofi : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 116 à 110 EUR.
- Sika : JP Morgan passe de sous-pondérer à conserver avec un objectif de cours de 186 CHF.
Avis d'analystes du jour : prudence sur ASML, objectif réduits sur Sanofi et Givaudan, du neuf sur Dormakaba
Jefferies abaisse Ashtead et Hays à conserver, tandis qu'il relève Adecco de sous-performance à conserver. Inditex et ISS bénéficient d'un relèvement à l'achat, tout comme De'Longhi chez BNP Paribas Exane. JP Morgan passe positif sur Buzzi et maintient sa confiance dans Prysmian et Holcim.
Publié le 11/09/2025 à 08:27