  • Atlas Copco : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 SEK à 225 SEK. SB1 Markets passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 190 SEK à 225 SEK.
  • ABB Ltd : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1 080 SEK à 1 110 SEK. Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1 100 SEK à 1 150 SEK. SB1 Markets passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1 050 SEK à 1 100 SEK.
  • Adecco : BNP Paribas passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 19 CHF à 24 CHF.
  • Arcelormittal : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 67 à 71 USD.
  • ASML Holding : DZ Bank AG Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1 300 à 1 800 EUR. Haitong International Research maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 1 657 à 2 045 USD.
  • Compagnie Financiere Richemont : Grupo Santander maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 CHF.
  • CSG : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 30 à 25 EUR.
  • Delivery Hero : UBS dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 45 EUR à 41,50 EUR.
  • Eiffage : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 152 EUR.
  • Elia Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 155 à 162 EUR.
  • Integrafin Holdings : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 360 GBX à 440 GBX.
  • Michelin : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 30 à 34 EUR.
  • Northumbrian Water : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 650 GBX à 735 GBX.
  • Outokumpu : SEB Bank dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 6,50 EUR à 6,10 EUR.
  • Partners Group Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 860 à 770 CHF.
  • Philips : Zacks dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 29 USD à 23 USD.
  • Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours relevé de 95,50 à 98,10 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 112 à 116 EUR.
  • Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 43,70 EUR à 55,20 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46 à 54 EUR.
  • Trelleborg : ABG Sundal Collier passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 370 SEK à 415 SEK.
  • Tikehau Capital : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 25 à 24 EUR.
  • Zehnder Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 84 CHF.