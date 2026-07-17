- Atlas Copco : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 SEK à 225 SEK. SB1 Markets passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 190 SEK à 225 SEK.
- ABB Ltd : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1 080 SEK à 1 110 SEK. Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1 100 SEK à 1 150 SEK. SB1 Markets passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1 050 SEK à 1 100 SEK.
- Adecco : BNP Paribas passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 19 CHF à 24 CHF.
- Arcelormittal : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 67 à 71 USD.
- ASML Holding : DZ Bank AG Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1 300 à 1 800 EUR. Haitong International Research maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 1 657 à 2 045 USD.
- Compagnie Financiere Richemont : Grupo Santander maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 CHF.
- CSG : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 30 à 25 EUR.
- Delivery Hero : UBS dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 45 EUR à 41,50 EUR.
- Eiffage : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 152 EUR.
- Elia Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 155 à 162 EUR.
- Integrafin Holdings : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 360 GBX à 440 GBX.
- Michelin : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 30 à 34 EUR.
- Northumbrian Water : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 650 GBX à 735 GBX.
- Outokumpu : SEB Bank dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 6,50 EUR à 6,10 EUR.
- Partners Group Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 860 à 770 CHF.
- Philips : Zacks dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 29 USD à 23 USD.
- Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours relevé de 95,50 à 98,10 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 112 à 116 EUR.
- Sodexo : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 43,70 EUR à 55,20 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46 à 54 EUR.
- Trelleborg : ABG Sundal Collier passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 370 SEK à 415 SEK.
- Tikehau Capital : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 25 à 24 EUR.
- Zehnder Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 84 CHF.
Avis d'analystes du jour : Publicis, ASML et ABB séduisent
Tour d'horizon des derniers changements d'opinions et d'objectifs de cours des brokers, avec des relèvements marqués sur ASML, ABB et Atlas Copco, et des dégradations sur Delivery Hero, Outokumpu et Philips.