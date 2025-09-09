- Abivax : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 68 EUR à 100 EUR.
- Aker BP : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 290 NOK.
- Aroundtown : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3,20 EUR.
- Banco Comercial Português : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 0,71 à 0,75 EUR.
- Barry Callebaut : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1030 à 1130 CHF.
- BNP Paribas : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 94 à 90 EUR.
- Capgemini : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 168 à 140 EUR.
- Castellum : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours réduit de 104 SEK à 98 SEK.
- Commerzbank : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 30 à 33 EUR.
- Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 58,90 EUR à 52,30 EUR.
- Crédit Agricole : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17,70 à 17 EUR.
- Flutter Entertainment : Peel Hunt démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 22300 GBX.
- Gecina : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 90,70 à 88,20 EUR.
- Givaudan : Davy passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 429 000 CHF.
- Groupe Bruxelles Lambert : KBC Securities reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 86 à 84 EUR.
- Hensoldt : Barclays démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 88 EUR.
- Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,80 EUR à 15,70 EUR.
- International Workplace Group : Peel Hunt passe d'accumuler à conserver avec un objectif de cours de 199 GBX.
- Julius Bär : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 69 à 72 CHF.
- KBC Groupe : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 90 à 106 EUR.
- Klépierre : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 32,30 à 31,30 EUR.
- LVMH : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 530 à 559 EUR.
- Medacta Group : Research Partners AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 176 à 180 CHF.
- Porsche Ag : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 49 à 40 EUR.
- Prysmian : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 74 à 87 EUR.
- Publicis : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 EUR.
- Renault : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 40 EUR.
- SAAB : Barclays démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 395 SEK.
- Segro : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 690 à 730 GBX.
- Société Générale : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 65 à 67 EUR.
- Stellantis : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 10,20 EUR à 8,60 EUR.
- UBS Group : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 37 à 38 CHF.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 131 EUR à 126 EUR.
- Universal Music Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 27 à 29 EUR.
- Warehouses De Pauw : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 26,20 à 25,50 EUR.
Avis d'analystes du jour : Publicis et Givaudan reviennent en grâce, du nouveau sur Porsche, Hensoldt et Abivax
Publicis et Universal Music bénéficient de relèvements à l'achat, tout comme Aker BP et Segro. Rothschild dégrade Porsche à vendre et abaisse nettement l'objectif sur Stellantis. Capgemini et BNP Paribas voient leurs objectifs réduits, malgré des recommandations inchangées.
Publié le 09/09/2025 à 08:31