- Acea : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 27 EUR.
- Aixtron : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 15 à 41 EUR.
- Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10,70 à 10 EUR.
- Burberry : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 1080 GBX.
- Bureau Veritas : RBC Capital passe de sousperformance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 26,50 EUR à 26 EUR.
- Capgemini : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 134 à 136 EUR.
- Dormakaba : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 65 CHF.
- Höegh Autoliners : DNB Carnegie passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 127 NOK à 108 NOK.
- IMCD : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 108 EUR à 122 EUR.
- Intertek : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 4475 GBX à 5850 GBX.
- Kongsberg Maritime : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 75 NOK.
- L'Oréal : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 350 à 414 EUR.
- Neste : SB1 Markets démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 25 EUR.
- Orange : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 21,60 EUR.
- Prysmian : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115,50 EUR à 142 EUR.
- Ryanair Holdings : Zacks passe de neutre à sousperformance et réduit l'objectif de cours de 62 USD à 44 USD.
- Sandoz Group : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 75 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 84 CHF.
- Scout24 : Grupo Santander passe à surperformance depuis sousperformance et réduit l'objectif de cours de 109,50 EUR à 94,50 EUR.
- SGS SA : RBC Capital passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 85 CHF.
- Stellantis : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,97 EUR à 6,10 EUR.
- STMicroelectronics : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 30,20 USD à 33,10 USD.
- Torm : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 162 DKK à 231 DKK.
- Totalenergies : Freedom Broker maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 73 à 77 USD.
- Volkswagen : AlphaValue/Baader Europe passe à alléger depuis vendre et réduit l'objectif de cours de 94,60 EUR à 86,40 EUR.
- X-Fab Silicon Foundries : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 4,50 EUR à 6 EUR.
Avis d'analystes du jour : "recos" relevées sur L'Oréal, Bureau Veritas et Orange
Pas mal de mouvement ce matin en Europe du côté des analystes, en particulier sur les valeurs françaises.
Publié le 05/05/2026 à 08:25