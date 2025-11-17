  • ABB : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 CHF.
  • Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 22,50 EUR à 24 EUR.
  • Azimut Holding : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 35 EUR.
  • Barry Callebaut : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 850 à 1150 CHF.
  • Bavarian Nordic : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 250 DKK.
  • BNP Paribas : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 98,90 à 85 EUR. Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 91 à 78 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : Anchor Securities reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 à 175 CHF. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 190 à 210 CHF. Telsey Advisory Group reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 185 CHF.
  • Eiffage : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 164 à 167 EUR.
  • Endesa : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 32,50 EUR.
  • Euronext : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 149 à 151 EUR.
  • GTT : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 205 EUR à 210 EUR.
  • Heidelberg Materials : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 194 à 261 EUR.
  • Iberdrola : Bernstein initie la couverture avec une note de performance de marché et fixe un objectif de cours de 17,299 EUR.
  • KBC Groupe : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 100 à 118 EUR.
  • Nexi : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 7 à 6 EUR.
  • Novartis : CLSA démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 123 CHF.
  • OMV AG : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 53 EUR.
  • Siemens Energy : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 130 EUR. Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 107 à 135 EUR.
  • Sonova Holding : DNB Carnegie reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 230 à 220 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 195 à 176 CHF.
  • Vallourec : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22,30 à 22,50 EUR.