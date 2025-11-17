- ABB : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 CHF.
- Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 22,50 EUR à 24 EUR.
- Azimut Holding : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 35 EUR.
- Barry Callebaut : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 850 à 1150 CHF.
- Bavarian Nordic : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 250 DKK.
- BNP Paribas : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 98,90 à 85 EUR. Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 91 à 78 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Anchor Securities reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 à 175 CHF. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 190 à 210 CHF. Telsey Advisory Group reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 185 CHF.
- Eiffage : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 164 à 167 EUR.
- Endesa : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 32,50 EUR.
- Euronext : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 149 à 151 EUR.
- GTT : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 205 EUR à 210 EUR.
- Heidelberg Materials : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 194 à 261 EUR.
- Iberdrola : Bernstein initie la couverture avec une note de performance de marché et fixe un objectif de cours de 17,299 EUR.
- KBC Groupe : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 100 à 118 EUR.
- Nexi : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 7 à 6 EUR.
- Novartis : CLSA démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 123 CHF.
- OMV AG : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 53 EUR.
- Siemens Energy : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 130 EUR. Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 107 à 135 EUR.
- Sonova Holding : DNB Carnegie reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 230 à 220 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 195 à 176 CHF.
- Vallourec : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22,30 à 22,50 EUR.
Avis d'analystes du jour : Richemont rassure, BNP Paribas inquiète, objectifs relevés sur GTT, Alstom et Euronext
BNP Paribas secouée chez GS et DB. Heidelberg Materials bénéficie d'un double relèvement de recommandation et de cible. Barry Callebaut voit son objectif bondir de 35% chez Bank Vontobel.
Publié le 17/11/2025 à 08:35