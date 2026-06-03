- ABN Amro : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 35,50 à 41 EUR.
- ASML Holding: Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1400 à 1660 EUR.
- Compagnie Financière Richemont: Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 187 à 208 CHF. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 192 à 200 CHF.
- Cranswick: BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5640 GBX à 6750 GBX.
- Eramet: AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 66,50 à 60,20 EUR.
- Essilorluxottica : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 310 EUR à 260 EUR.
- Getlink: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 19,50 EUR à 19,70 EUR.
- Logitech International: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 80,60 à 85,40 CHF. Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 101 à 113 CHF.
- Merck: HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 160 EUR.
- Publicis : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 110 EUR.
- Sanofi: Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 49 à 45 USD.
- Sartorius Stedim Biotech: HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 233 à 230 EUR.
- Sodexo: Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 42 à 46 EUR.
- Stmicroelectronics: Mizuho Securities reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 68 à 84 USD.
- Veolia Environnement: Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 38,50 EUR à 41 EUR.
Avis d'analystes du jour : Richemont, ST et Publicis entourées
Richemont, ASML et STMicroelectronics figurent parmi les principales bénéficiaires de réévaluations d'objectifs ce matin.
Publié le 03/06/2026 à 08:37