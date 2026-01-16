  • AP Moller : Arctic Securities passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 11 900 DKK.
  • Aroundtown : Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3,10 EUR à 2,60 EUR.
  • ASM International : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 625 à 800 EUR.
  • ASML Holding : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1000 à 1400 EUR.
  • Big Yellow Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1250 GBX à 1100 GBX.
  • Biohit : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 3,70 EUR.
  • Boliden : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 460 à 610 SEK.
  • Colonial SFL : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 6,80 EUR à 6,40 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 196 à 205 CHF.
  • Exosens : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 54 à 61 EUR.
  • Foncière Inea : Oddo BHF passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR.
  • Gecina : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 108 EUR à 98 EUR.
  • Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 22 EUR.
  • Intercontinental Hotels Group : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 148 GBX.
  • Julius Bär Gruppe : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 61,40 à 66,10 CHF.
  • Land Securities Group : Oddo BHF passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 650 GBX.
  • Lecico Egypt : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 87 à 69 EUR.
  • Montea : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 70 à 74 EUR.
  • NCAB Group : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 57 SEK à 59 SEK.
  • Novartis : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 102 à 116 CHF.
  • NSI : Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 24 à 18 EUR.
  • OPMobility : Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 12 à 14 EUR.
  • Outokumpu : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 5 EUR.
  • Renault : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 42 EUR à 38 EUR.
  • Roche Holding : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 260 à 365 CHF. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 356 à 384 CHF.
  • Safestore Holdings : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 750 GBX à 840 GBX.
  • Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 72,75 à 73,25 EUR.
  • Solvay : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 24,50 EUR à 23,50 EUR.
  • STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 21,50 à 27,50 EUR.
  • Swiss Re : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 140 CHF à 120 CHF.
  • Tecan Group : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 124,10 CHF à 156 CHF.
  • TotalEnergies : Scotia Bank maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 67 à 73 USD.
  • Vestas : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 DKK à 180 DKK.
  • Warehouses De Pauw : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 22 à 26 EUR.