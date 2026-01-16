- AP Moller : Arctic Securities passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 11 900 DKK.
- Aroundtown : Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3,10 EUR à 2,60 EUR.
- ASM International : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 625 à 800 EUR.
- ASML Holding : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1000 à 1400 EUR.
- Big Yellow Group : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1250 GBX à 1100 GBX.
- Biohit : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 3,70 EUR.
- Boliden : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 460 à 610 SEK.
- Colonial SFL : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 6,80 EUR à 6,40 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 196 à 205 CHF.
- Exosens : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 54 à 61 EUR.
- Foncière Inea : Oddo BHF passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR.
- Gecina : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 108 EUR à 98 EUR.
- Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 22 EUR.
- Intercontinental Hotels Group : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 148 GBX.
- Julius Bär Gruppe : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 61,40 à 66,10 CHF.
- Land Securities Group : Oddo BHF passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 650 GBX.
- Lecico Egypt : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 87 à 69 EUR.
- Montea : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 70 à 74 EUR.
- NCAB Group : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 57 SEK à 59 SEK.
- Novartis : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 102 à 116 CHF.
- NSI : Oddo BHF passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 24 à 18 EUR.
- OPMobility : Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 12 à 14 EUR.
- Outokumpu : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 5 EUR.
- Renault : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 42 EUR à 38 EUR.
- Roche Holding : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 260 à 365 CHF. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 356 à 384 CHF.
- Safestore Holdings : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 750 GBX à 840 GBX.
- Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 72,75 à 73,25 EUR.
- Solvay : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 24,50 EUR à 23,50 EUR.
- STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 21,50 à 27,50 EUR.
- Swiss Re : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 140 CHF à 120 CHF.
- Tecan Group : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 124,10 CHF à 156 CHF.
- TotalEnergies : Scotia Bank maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 67 à 73 USD.
- Vestas : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 DKK à 180 DKK.
- Warehouses De Pauw : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 22 à 26 EUR.
Avis d'analystes du jour : Roche revient en grâce, ASML et ASMi plébiscitées, Exosens revalorisée
Morgan Stanley affiche son optimisme sur les semi-conducteurs en relevant fortement les cibles d'ASML Holding et ASM International, tandis que le secteur immobilier subit une série de dégradations chez Oddo BHF, touchant notamment Aroundtown et Colonial. Par ailleurs, Goldman Sachs remonte sa recommandation sur Roche, alors que Swiss Re et AP Moller font l'objet d'abaissements de conseil.
Publié le 16/01/2026 à 08:42