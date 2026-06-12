Avis d'analystes du jour : Rolls-Royce, Nokia et OVH entourées

JP Morgan relève de 50 % son objectif sur Nokia (de 12 à 18 euros), Bernstein fait de même sur OVH Groupe (de 13 à 19 euros). Dans l'autre sens, Partners Group encaisse la coupe la plus sévère, Jefferies ramenant son objectif de 1 130 à 760 francs suisses. Nouveaux conseils à l'achat sur Halma et Rolls-Royce.

Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 134 à 135 EUR.

BE Semiconductor : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 276 à 320 EUR.

Burckhardt Compression : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 720 à 670 CHF.

Danone : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 82 à 85 EUR.

Flatexdegiro : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 41 EUR.

Halma : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 3700 GBX à 4600 GBX.

KBC Groupe : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 104 à 119 EUR.

Lindt : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 100000 à 95000 CHF.

Nokia : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 12 EUR à 18 EUR.

Octave : Evercore ISI démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 20 USD.

OVH Groupe : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 13 à 19 EUR.

Partners Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1130 à 760 CHF.

Renault : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 42,50 à 31,50 EUR.

Rolls-Royce : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1270 GBX à 1430 GBX.

Smith & Nephew : Baptista Research démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 35,80 USD.

Saint-Gobain : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 70 EUR.

Signify : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 21 EUR.

Tenaris : Baptista Research démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 62,70 USD.

Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 240 à 180 EUR.