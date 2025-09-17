  • ArcelorMittal : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 32,20 EUR.
  • Arkema : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 90 EUR.
  • BKW Ag : Octavian AG démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 175 CHF.
  • Centrica : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 175 à 210 GBX.
  • DSV : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1550 DKK à 1600 DKK.
  • EssilorLuxottica : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 235 à 320 EUR.
  • Eutelsat Communications : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 4,15 EUR à 3,73 EUR.
  • Getlink : Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 33,30 EUR à 34,80 EUR.
  • Grenergy Renovables : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70,50 EUR à 79,50 EUR.
  • L'Oréal : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 355 à 377 EUR.
  • Norsk Hydro : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 NOK.
  • Novo Nordisk : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 425 DKK.
  • Pluxee : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 26 à 21 EUR.
  • Rheinmetall : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
  • Saab : Inderes démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 310 SEK.
  • Solvay : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 25 EUR.
  • Tenaris : Piper Sandler & Co passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 48 USD à 41 USD.
  • Virbac : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 428,50 à 420 EUR.
  • Wacker Chemie : Morgan Stanley passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 99 à 59 EUR.
  • Yubico : ABG Sundal Collier démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 160 SEK.