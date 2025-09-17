- ArcelorMittal : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 32,20 EUR.
- Arkema : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 90 EUR.
- BKW Ag : Octavian AG démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 175 CHF.
- Centrica : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 175 à 210 GBX.
- DSV : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1550 DKK à 1600 DKK.
- EssilorLuxottica : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 235 à 320 EUR.
- Eutelsat Communications : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 4,15 EUR à 3,73 EUR.
- Getlink : Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 33,30 EUR à 34,80 EUR.
- Grenergy Renovables : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70,50 EUR à 79,50 EUR.
- L'Oréal : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 355 à 377 EUR.
- Norsk Hydro : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 NOK.
- Novo Nordisk : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 425 DKK.
- Pluxee : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 26 à 21 EUR.
- Rheinmetall : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
- Saab : Inderes démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 310 SEK.
- Solvay : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 25 EUR.
- Tenaris : Piper Sandler & Co passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 48 USD à 41 USD.
- Virbac : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 428,50 à 420 EUR.
- Wacker Chemie : Morgan Stanley passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 99 à 59 EUR.
- Yubico : ABG Sundal Collier démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 160 SEK.
Avis d'analystes du jour : Rothschild passe acheteur sur EssilorLuxottica, Berenberg revient sur Novo Nordisk
EssilorLuxottica bénéficie d'une hausse de recommandation et d'objectif. Wacker Chemie subit un sévère déclassement chez Morgan Stanley, tout comme Solvay. Novo Nordisk, DSV et Centrica bénéficient d'améliorations de conseil accompagnées de relèvements d'objectifs.
Publié le 17/09/2025 à 08:29