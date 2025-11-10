La fin du shutdown pour guérir du spleen de l'IA

Alors que la mécanique haussière de l'intelligence artificielle est un peu cabossée en ce moment et que des doutes apparaissent sur la trajectoire des taux directeurs aux Etats-Unis, les marchés actions tiennent peut-être leur planche de salut avec la fin du blocage budgétaire à Washington. Les plus tâtillons pourraient argumenter qu'il ne s'agit, somme toute, que d'un retour à la normale. Mais ce n'est pas la nature de l'événement qui compte, c'est la narration positive qui l'entoure.