  • ArgenX : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 750 à 850 USD.
  • ASR Nederland : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 55 à 63 EUR.
  • Commerzbank : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 35 à 37 EUR.
  • Crédit Agricole : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 19 à 18 EUR.
  • Daimler Truck : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 40 EUR.
  • Equinor : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 27,70 USD à 26,40 USD.
  • Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82 EUR à 84 EUR.
  • Euronext : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 130 à 140 EUR.
  • Exail Technologies : Kepler Cheuvreux démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 105 EUR.
  • Experian : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 3374 à 4185 GBX.
  • GSK : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 41,50 USD à 45,10 USD.
  • Huscompagniet : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 DKK à 45 DKK.
  • Johnson Matthey : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 5400 GBX.
  • Julius Bär : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 57 à 60 CHF. Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 CHF.
  • Mondi : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 900 à 760 GBX.
  • Montea : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 71 EUR à 74 EUR.
  • NN Group : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 55 à 68 EUR.
  • Sampo : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 10 EUR.
  • Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 312 à 325 EUR.
  • Sandoz Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 CHF.
  • Siemens Energy : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 à 134 EUR.
  • Stellantis : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 9 EUR.
  • Suss Microtec : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 31 à 42 EUR.
  • TF1 : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,30 à 9,50 EUR.
  • TotalEnergies : Piper Sandler & Co reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 USD.
  • Ubisoft Entertainment : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 10 à 8 EUR.
  • Warehouses De Pauw : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 24 EUR.