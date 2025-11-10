- ArgenX : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 750 à 850 USD.
- ASR Nederland : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 55 à 63 EUR.
- Commerzbank : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 35 à 37 EUR.
- Crédit Agricole : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 19 à 18 EUR.
- Daimler Truck : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 40 EUR.
- Equinor : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 27,70 USD à 26,40 USD.
- Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82 EUR à 84 EUR.
- Euronext : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 130 à 140 EUR.
- Exail Technologies : Kepler Cheuvreux démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 105 EUR.
- Experian : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 3374 à 4185 GBX.
- GSK : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 41,50 USD à 45,10 USD.
- Huscompagniet : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 DKK à 45 DKK.
- Johnson Matthey : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 5400 GBX.
- Julius Bär : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 57 à 60 CHF. Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 CHF.
- Mondi : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 900 à 760 GBX.
- Montea : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 71 EUR à 74 EUR.
- NN Group : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 55 à 68 EUR.
- Sampo : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 10 EUR.
- Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 312 à 325 EUR.
- Sandoz Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 CHF.
- Siemens Energy : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 à 134 EUR.
- Stellantis : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 9 EUR.
- Suss Microtec : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 31 à 42 EUR.
- TF1 : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,30 à 9,50 EUR.
- TotalEnergies : Piper Sandler & Co reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 69 à 70 USD.
- Ubisoft Entertainment : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 10 à 8 EUR.
- Warehouses De Pauw : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 24 EUR.
Avis d'analystes du jour : Safran, ArgenX et Sandoz séduisent, nouveau suivi sur Exail
Commerzbank, Siemens Energy et ASR Nederland profitent d'un relèvement de recommandation, avec des hausses d'objectif marquées. A l'inverse, Equinor, Sampo et GSK subissent des dégradations.
Publié le 10/11/2025 à 08:31 - Modifié le 10/11/2025 à 08:33