- Air Liquide : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 196 à 194 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 179 à 177 EUR.
- Alten : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 135 à 140 EUR.
- Biomérieux : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 EUR.
- Carvolix : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 10,50 EUR.
- Diageo : Zacks dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 87 USD à 72 USD.
- EssilorLuxottica : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 278 à 282 EUR.
- Eurofins Scientific : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 60 à 58 EUR.
- Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 99,40 à 94,90 EUR.
- Indra Sistemas : Mediobanca passe de surperformance à performance de marché de surperformance avec un objectif de cours réduit de 90 EUR à 70 EUR.
- Kering : HSBC passe de conserver à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 290 EUR à 340 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 220 à 270 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 350 à 360 EUR.
- Lindt : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 101 000 à 92 000 CHF.
- LVMH : CLSA maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 630 à 580 EUR.
- Michelin : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 34 à 35 EUR.
- Safran : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 320 à 350 EUR. Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 315 à 345 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 365 à 398 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 400 à 430 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 370 à 400 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 354 à 390 EUR. William O'Neil reprend le suivi à acheter.
- SBM Offshore : RBC Capital Markets démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 45 EUR.
- SIG : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 16 à 18 CHF.
- Sika : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 200 CHF. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 165 à 215 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 201 à 213 CHF.
- Sodexo : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46,75 à 57,50 EUR.
- Soitec : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.
- Sulzer : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 158 à 164 CHF.
- Swedish Orphan Biovitrum : SB1 Markets démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 515 SEK.
- Temenos Group : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 CHF.
- Valeo : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 13 EUR.
Avis d'analystes du jour : Safran superstar, Kering se rachète
Journée chargée du côté des bureaux d'analyse : Safran croule sous les objectifs relevés, Kering décroche une promotion chez HSBC, et quelques valeurs de santé rendent leurs galons.