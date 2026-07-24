- Anglo American : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 4900 à 4680 GBX.
- Argenx : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1013 à 1060 USD.
- Barclays : Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 500 à 520 GBX.
- Be Semiconductor Industries : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 270 à 250 EUR.
- BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 112 à 115 EUR.
- Crédit Agricole : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.
- Dassault Aviation : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 420 à 435 EUR.
- Dassault Systèmes : JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.
- Deutsche Börse : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 300 à 305 EUR.
- Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 75,20 à 75,10 EUR.
- Getlink : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours réduit de 20,10 à 19,90 EUR.
- HSBC Holdings : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 152,10 à 162,20 HKD.
- Iberdrola : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 22 à 22,50 EUR.
- Nokia : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 14 à 12 EUR.
- Roche Holding : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 396 à 392 CHF.
- Saint-Gobain : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 134,60 à 134,30 EUR.
- SAP : KeyBanc Capital Markets maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 235 à 200 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 211 à 208 EUR.
- SFS Group : UBS passe de surveillance à conserver avec un objectif de cours relevé de 130 CHF à 145 CHF.
- Siemens Energy : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 190 à 205 EUR.
- Standard Chartered : UBS dégrade à conserver d'acheter avec un objectif de cours relevé de 227,40 HKD à 228,50 HKD. UBS dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2130 GBX à 2180 GBX.
- Stellantis : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 5 EUR.
- STMicroelectronics : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 75 à 70 EUR.
- Thales : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 315 à 317 EUR.
- TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 107 à 108 USD.
- Traton : DNB Carnegie dégrade à conserver d'acheter avec un objectif de cours relevé de 400 SEK à 470 SEK.
- UniCredit : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 82,40 à 90,20 EUR.
Avis d'analystes du jour : Sale journée pour Standard Chartered
La banque britannique fait l'objet de deux dégradations simultanées.
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