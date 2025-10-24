- Atalaya Mining : RBC Capital démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 8000 GBX.
- BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 92 à 83 EUR.
- Dassault Systèmes : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 35,50 à 30 EUR. BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 34 à 32 USD. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 33 à 30 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 33 EUR à 30 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 40,50 à 36,50 EUR. Wolfe Research maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 27 EUR à 23 EUR.
- Deezer : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1,50 à 1,30 EUR.
- Elisa : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 52 à 45 EUR.
- Evolution : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1000 SEK à 700 SEK. Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1000 SEK à 720 SEK.
- Exail Technologies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 150 à 156 EUR.
- FLSmidth & Co. : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 420 DKK à 580 DKK.
- Galderma Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 157 à 167 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 135 à 145 CHF.
- Hermès International : CICC reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 2000 à 2100 EUR.
- Ipsen : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.
- Kering : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 335 à 370 EUR.
- Konecranes : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 à 100 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 190 à 162 CHF.
- Lisi : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 52 à 57 EUR.
- Lonza Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 734 à 764 CHF.
- Molten Ventures VCT : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 5000 GBX.
- Nexans : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 141 à 139 EUR.
- Nokia : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 5,20 à 5,50 EUR.
- Planisware : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 EUR.
- Renault : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 43 à 42 EUR. Landesbank Baden-Württemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 à 46 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 40 EUR à 38 EUR.
- SMCP : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 8 EUR.
- Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 69,20 à 65,50 EUR. Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 56 EUR.
- Solocal Group : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 3,20 à 3,50 EUR.
- Sotkamo Silver : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 1,50 SEK à 1,35 SEK.
- STMicroelectronics : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 29 à 26 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 30 EUR à 26 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 30 à 28 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 23 à 21,50 EUR.
- TeamViewer : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 20 à 7,50 EUR.
- Telia Company : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 36 SEK à 41 SEK.
- Thales : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 240 à 250 EUR.
- Tietoevry : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.
Avis d'analystes du jour : sale temps pour Dassault Systèmes et STMicro, Renault rassure
Dassault Systèmes subit une vague de révisions négatives avec six objectifs de cours abaissés, dont celui de Morgan Stanley de 40,50 à 36,50 EUR. Evolution voit deux analystes abaisser leur recommandation d'achat à conserver. TeamViewer plonge dans l'estime d'Oddo BHF, qui dégrade à neutre et divise l'objectif par plus de deux, de 20 à 7,50 EUR.
